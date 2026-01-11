به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیه‌ای بر استمرار و برقراری خدمات این سازمان به بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان، بدون هیچ‌گونه اختلال و وقفه در سراسر کشور تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی خدمت‌محور و مردمی؛ همواره همراه و در کنار مردم است و علاوه بر ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و مالی مستقیم به بیش از ۵۰ میلیون نفر به عنوان ذینفع سازمان، استمرار و ارائه خدمات درمانی به عموم مردم را برقرار نگاه داشته است.

در این راستا تمامی مراکز اجرایی بیمه‌ای، درمانی و اداری سازمان، مشغول به فعالیت هستند و سامانه‌های خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه سرویس‌های درمانی و حوزه سلامت با پایداری کامل و بدون اختلال در سراسر کشور در جریان است و همچنین همه تدابیر، تصمیمات و اقدامات لازم و جایگزین نیز به منظور تسهیل و استمرار ارائه خدمات، پیش‌بینی و اجرایی شده است.

لذا هموطنان در صورت اعلام مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌، مطب، آزمایشگاه، داروخانه و… مبنی بر قطع بودن سامانه تأمین اجتماعی، فوراً موضوع را به مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.

خاطرنشان می‌شود با وجود محدودیت‌های اعمال شده و غیرفعال بودن موتورهای جست‌وجو، سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به صورت مستقیم از طریق آدرس ES.Tamin.ir ،سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به آدرس EP.Tamin.ir و پرتال درمان به آدرسDarman.tamin.ir در دسترس است.

مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال کنند.