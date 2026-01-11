  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۹

برای جام حذفی؛

دردسر ساپینتو برای بازی مهم در یزد/ استقلال با ۶ غایب قطعی مقابل فولاد

دردسر ساپینتو برای بازی مهم در یزد/ استقلال با ۶ غایب قطعی مقابل فولاد

تیم فوتبال استقلال در حالی به مصاف فولاد هرمزگان در جام حذفی قرار می گیرد که ۶ بازیکن خود را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید روز دوشنبه ۲۲ دی در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی تیم فولاد هرمزگان قرار گیرد.

شاگردان ریکاردو ساپینتو برای دومین بار در این دوره از مسابقات جام حذفی مقابل تیمی از لیگ دسته دوم قرار می‌گیرند و امیدوارند همانند دیدار با پادیاب خلخال بتوانند این بازی را هم با پیروزی پشت سر بگذارند.

ریکاردو ساپینتو برای این بازی مهران احمدی را به دلیل نا آمادگی، امیرمحمد رزاقی نیا را به دلیل همراهی با تیم فوتبال امید در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، موسی جنپو و دیدیه اندونگ را به دلیل عدم حضور در ایران و رامین رضائیان و عارف آقاسی را به دلیل مسائل فنی در اختیار نخواهد داشت تا آبی‌ها با لیست بلند بالایی از غایبان راهی هرمزگان شوند.

با توجه به حذف تیم‌هایی مانند سپاهان و پرسپولیس از جام حذفی، استقلال که پر افتخارترین تیم محسوب می‌شود یکی از مدعیان اصلی تکرار عنوان قهرمانی فصل گذشته خود در این مسابقات است.

کد مطلب 6718799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها