دردسر ساپینتو برای بازی مهم در یزد/ استقلال با ۶ غایب قطعی مقابل فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید روز دوشنبه ۲۲ دی در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی تیم فولاد هرمزگان قرار گیرد.

شاگردان ریکاردو ساپینتو برای دومین بار در این دوره از مسابقات جام حذفی مقابل تیمی از لیگ دسته دوم قرار می‌گیرند و امیدوارند همانند دیدار با پادیاب خلخال بتوانند این بازی را هم با پیروزی پشت سر بگذارند.

ریکاردو ساپینتو برای این بازی مهران احمدی را به دلیل نا آمادگی، امیرمحمد رزاقی نیا را به دلیل همراهی با تیم فوتبال امید در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، موسی جنپو و دیدیه اندونگ را به دلیل عدم حضور در ایران و رامین رضائیان و عارف آقاسی را به دلیل مسائل فنی در اختیار نخواهد داشت تا آبی‌ها با لیست بلند بالایی از غایبان راهی هرمزگان شوند.

با توجه به حذف تیم‌هایی مانند سپاهان و پرسپولیس از جام حذفی، استقلال که پر افتخارترین تیم محسوب می‌شود یکی از مدعیان اصلی تکرار عنوان قهرمانی فصل گذشته خود در این مسابقات است.