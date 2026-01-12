نگران «خانه به دوشی» استقلال هستم/ اظهارات ساپینتو اوضاع را بدتر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با پیروزی برابر سپاهان در لیگ برتر شرایط مطلوب تری نسبت به هفته های قبل پیدا کرده است، برای برگزاری دیدار خود در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به یزد سفر کرده است تا روز سه شنبه به مصاف فولاد هرمزگان برود.

در این میان پیشکسوت آبی پوشان به کادر فنی و بازیکنان این تیم هشدار داد که هر چند حریف تیم مطرحی نیست اما می تواند برای آبی پوشان خطرناک باشد. علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر به این دیدار و شرایط استقلال اشاره و نقطه نظراتش را مطرح کرد.

فولاد هرمزگان خطرناک است

وی در خصوص دیدار استقلال برابر فولاد هرمزگان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی گفت: استقلال در مرحله قبل پادیاب خلخال را به سختی شکست داد چون حریف را دست کم گرفته بود و فکر می‌کرد به راحتی حریف را شکست خواهد داد. آن دیدار یک تجربه خوب برای استقلال است که فولاد هرمزگان را دست کم نگرفته و با تمام قوا به مصاف حریف برود تا بتواند با یک برد به مرحله بعدی جام حذفی صعود کرده تا خود را به فینال رسانده و یک بار دیگر جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

ساپینتو از مهره هایش به خوبی استفاده کند

وی در خصوص اختلاف ساپینتو با جلالی و رضاییان گفت: معمولاً چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد که تا حدودی طبیعی است ولی این موضوع می‌توانست به شکل دیگری حل و فصل شود اما صحبت های سرمربی استقلال بیشتر به این موضوع دامن زد و باعث شد اختلافات بیشتر شود. با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات استقلال ساپینتو باید از داشته هایش بیشتر و بهتر استفاده کند نه اینکه خودش به حاشیه ها دامن بزند. ساپینتو باید مهره های تاثیرگذار خود را حفظ کند تا در ادامه راه دچار چالش های سخت نشود چون باید جوابگوی میلیونها هوادار استقلال باشد.

مدیر عامل از جنس استقلال باشد

اکبرپور در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید این باشگاه که مدتهاست قرار است انتخاب شود، گفت: مدتهاست که تاجرنیا مدیریت استقلال را برعهده دارد و عملکرد خوبی هم داشته است. اگر قرار است در آینده مدیر عامل انتخاب شود باید از جنس استقلال بوده تا درد و مشکلات تیم را متوجه شود. مدیریت استقلال کار هر فردی نیست و خیلی ها آمدند و بیشتر به تیم ضربه زدند تا بتوانند کمک حال استقلال باشند. انتخاب باید دقیق و درست و کارشناسی شده باشد. شخصی که مدیرعامل استقلال می‌شود باید جوابگوی میلیونها هوادار عاشق باشد. بنابراین باید از جنس خود استقلال باشد تا بتواند در سخت ترین شرایط تیم را از حاشیه ها دور نگه داشته و آرامش را تزریق کند.

استقلال خانه به دوش خواهد شد

وی در خصوص برگزاری چند دیدار استقلال در خارج از خانه به دلیل نبود زمین چمن با کیفیت گفت: داشتن یک زمین چمن باکیفیت در پایتخت برای تیم های تهرانی به یک آرزو تبدیل شده است و حالا نبود ورزشگاه آزادی به خوبی حس می‌شود. متاسفانه زیرساخت فوتبال ما نابود شده و برای همین اتفاق تلخ استقلال باید برای بازی با تراکتور و الحسین اردن به یزد برود.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: اتفاقی که فقط در فوتبال ایران رخ می‌دهد و هیچ مسئول یا نهادی هم پاسخگو نیست. رفتن به شهرستان برای انجام دو بازی در این شرایط سخت اقتصادی هزینه سرسام آوری دارد. ضمن اینکه از لحاظ بدنی هم تیم را دچار خستگی مضاعف خواهد کرد. بنابراین امیدوارم هرچه زودتر شاهد اتفاقاتی خوب در فوتبالمان باشیم تا تیم های تهرانی از این آوارگی خارج شوند.

انتظار پیشرفت لیگ را نداشته باشم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیم فصل اول لیگ شاهد پیشرفتی بوده اید یا خیر تصریح کرد: متاسفانه چندین سال است به دلایل مختلف شاهد رشد و شکوفایی و پیشرفت در فوتبالمان نیستیم. نبود زمین چمن با کیفیت، بازیکنان خارجی ضعیف، نداشتن ستاره در فوتبال و اهمیت ندادن به فوتبال پایه باعث شده که رشد نکنیم و همچنان درجا بزنیم.

علیرضا اکبرپور در پایان گفت: برای پیشرفت فوتبال باید حرفه‌ای عمل کنیم که متاسفانه فوتبال ما فقط رقم‌های بازیکنانش حرفه‌ای است. فوتبال ما به یک بازسازی اساسی نیاز دارد تا بتواند از این بن بست خارج شده و خود را به سطح بالاتر برساند.