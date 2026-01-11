واکنش روسیه به ابراز تمایل وزیر دفاع انگلیس برای ربودن «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه در مصاحبه با «تی وی سنتر» سخنان اخیر «جان هیلی» (John Healey) وزیر دفاع انگلیس علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشورش را رد.

وزارت خارجه روسیه سخنان وزیر دفاع انگلیس مبنی بر اینکه «دوست دارم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بدزدم» را «خیال پردازی های منحرفان انگلیسی» توصیف کرد.

اظهارات «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس پس از آن مطرح شد که آمریکا سوم ژانویه سال جاری میلادی در تهاجمی وحشیانه و بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را ربود و به نیویورک منتقل کرد؛ اقدامی که موجی از محکومیت را در سراسر جهان با خود به همراه داشت.