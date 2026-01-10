دست رد شرکت های نفتی آمریکایی در سرمایه گذاری در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌های آمریکایی که به درخواست دونالد ترامپ در کاخ سفید حضور یافته بودند تاکید کردند که ونزوئلا در شرایط کنونی «غیر قابل سرمایه‌گذاری» است.

ترامپ پیش از این مدعی شده بود که شرکت‌های نفتی آمریکا قرار است میلیاردها دلار در زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا سرمایه گذاری کنند اما مدیران شرکت‌های حاضر در این نشست نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده و استقبال خوبی نشان ندادند.‌

به گفته این شبکه خبری، دارن وودز، مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبیل، در این نشست گفت: سرمایه گذاری نفتی در ونزوئلا باتوجه به شرایط کنونی غیر ممکن است چراکه نیاز به تغییراتی در ساختار تجاری و قانونی این کشور است.

ریان لیس، مدیر عامل شرکت نفتی کونوکو فیلیپس، نیز در این نشست گفت: برای میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی ونزوئلا (پیش از همه) باید بدهی‌های این کشور بازپرداخت شوند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در تاریخ شنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ماه ۱۴۰۴) با نقض تمامی قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل دستور حمله نظامی به ونزوئلا را داد و نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور، را به همراه همسرش ربود.

ترامپ پس از این حمله اعلام کرد که میلیاردها دلار نفت تحت کنترل آمریکا از ونزوئلا استخراج خواهد شد.