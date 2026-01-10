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۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

سانچز: اسپانیا برای میانجیگری در ونزوئلا آمادگی دارد

سانچز: اسپانیا برای میانجیگری در ونزوئلا آمادگی دارد

نخست وزیر اسپانیا خطاب به رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که برای میانجیگری در آن کشور به منظور «دستیابی به گذار مسالمت آمیز» آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا امروز شنبه اعلام کرد که کشورش برای میانجیگری در ونزوئلا به منظور «دستیابی به گذار مسالمت آمیز» آمادگی دارد.

نخست وزیر اسپانیا در این خصوص خطاب به «دلسی رودریگز» رئیس جمهور موقت ونزوئلا و «ادموندو گونزالس» نامزد شورشیان غرب‌گرا در ونزوئلا این آمادگی را اعلام کرد.

«خوسه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا دوشنبه پیش در واکنش به تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش تصریح کرد: مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا نقض آشکار قوانین بین‌المللی و رویدادی خطرناک است. ما به دنبال هدایت اتحادیه اروپا به سمت مخالفت شدیدتر با اقدامات دولت ترامپ در ونزوئلا هستیم.

پس از ماه‌ها لشکرکشی و تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بامداد شنبه گذشته نیروهای مسلح این کشور با فرمان ترامپ تجاوز مستقیم به خاک ونزوئلا انجام دادند و بنا بر گزارش‌ها چندین مرکز مهم نظامی را به شدت موشکباران کردند.

همزمان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به همراه همسرش در جریان عملیاتی ویژه ربوده شدند.

کد مطلب 6718584

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