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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

حمایت کالاس از اغتشاشگران: آماده تحریم تهران هستیم

حمایت کالاس از اغتشاشگران: آماده تحریم تهران هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حمایت از عوامل اغتشاشات و اقدامات تروریستی روزهای اخیر ایران گفت: آماده تحریم تهران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دی ولت» گفت که آماده پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه ایران است.

باوجود همکاری گسترده ایران با اتحادیه اروپا در مسائل مختلف از جمله در حوزه هسته ای، کالاس اعتراف کرد که این اتحادیه تحریم های گسترده ای را علیه تهران اعمال کرده است.

در شرایطی که ایران درباره جنگ اوکراین اعلام بی طرفی کرده و از هیچکدام از طرفین این جنگ حمایت نکرده است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمایت از مسکو در عملیات علیه کی‌یف را علت بخشی از تحریم های کنونی تهران اعلام کرد.

باوجود کاهش اغتشاشات در ایران و جدا شدن صف معترضان از ترویست ها، کالاس در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: آماده‌ام در واکنش به سرکوب خشن تظاهرکنندگان، تحریم‌های بیشتری را علیه تهران پیشنهاد کنم.

خبرگزاری آلمان پیش بینی کرده که احتمالاً تعدادی از وزیران دولت ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شوند.

پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از عاملان ناامنی ایران حمایت کرد و تهران را به اقدام نظامی تهدید کرد.

مردم ایران با برگزاری تظاهرات های گسترده در شهرهای مختلف، اقدامات تروریست ها و اغتشاشگران در تخریب اموال عمومی و به شهادت رساندن مردم عادی و عوامل انتظامی و امنیتی را محکوم کردند.

کد مطلب 6719777

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    نظرات

    • علی ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      29 18
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      الان چیزی مانده تحریم نشده باشه
    • Asad ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      23 54
      پاسخ
      مرگ بر کالاس
    • ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      4 11
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      اتحادیه اروپا جنایتکار با اغتشاشات داخلی می‌خواهد از مردم ایران انتقام بگیرد. اروپا جنایتکار از سال 1359 تاکنون با ایجاد آشوب به‌دنبال تجزیه ایران بوده است پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران بوده است.
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      2 2
      پاسخ
      مرگ بر اتحادیه اروپا و انگلیس پدر خوانده تروریست‌ها

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