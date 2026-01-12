رسانه اسرائیلی معاریو فاش کرد؛ نقش آمریکا در دامن زدن به وقایع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از تحرکات سایبری و تحریک کننده آمریکایی برای تحریک مردم ایران و سوق دادن آنها برای حمله به مراکز دولتی خبر دادند.

رسانه های اسرائیلی به تحرکات غیرمستقیم سایبری و تحریک کننده آمریکایی برای دامن زدن به تحولات ایران اشاره کردند.

رسانه‌های اسرائیلی، از جمله روزنامه معاریو، گزارش دادند که آمریکایی‌ها با انجام حملات سایبری و آگاه‌سازی علیه ایران، در تلاشند تا در چارچوب آنچه که آنها «حاشیه‌های انکار» می‌نامند، عمل کنند.

این رسانه اسرائیلی نوشت که این حملات با هدف تحریک شهروندان ایرانی به حضور در خیابان‌ها و همچنین هدایت فعالان معترض به حمله به نهادهای دولتی مرکزی انجام شده است.