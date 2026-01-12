به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ مردمی بر علیه عناصر تخریبگر و تروریست مسلح وابسته به آمریکا و صیهونیست امروز (دوشنبه) ساعت ۱۴ در سراسر کشور و در تهران نیز در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

در پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت این روز آمده است: معلمان فرهیخته، فرهنگیان گرامی و دانش‌آموزان عزیز ایران، حضور همیشگی شما مردم آگاه، بصیر و انقلابی، در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور، همواره چراغ راه هدایت و عامل پیروزی در برابر دسیسه‌های دشمنان بوده و فداکاری‌های بی‌دریغ شما در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، نه تنها حماسه‌هایی ماندگار خلق کرده، بلکه نشان از عمق ایمان، صلابت اراده و خروش بی‌امان ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز، استکبار و بدخواهی دارد.

وی افزود: امروز بار دیگر، دست‌های پلید دشمنان قسم‌خورده این آب و خاک، در قالب اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح، با حمایت آشکار شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار، و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی، چهره کریه خود را نمایان ساخته است. این مزدوران، با هدف ایجاد ناامنی، تفرقه و ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور عزیزمان، دست به جنایاتی هولناک زده‌اند؛ جنایاتی که منجر به شهادت مظلومانه جمعی از فرزندان این ملت و مدافعان غیور امنیت و آسیب رساندن به زیرساخت‌ها و اموال عمومی شده است.

وزیر آموزش و پرورش در این پیام ضمن اعلام انزجار عمیق و محکومیت قاطع این اقدامات وحشیانه و ضدانسانی، از عموم ملت ایران؛ به‌ویژه فرهنگیان و معلمان فرهیخته، دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌ها دعوت کرده است تا با حضور گسترده و پرصلابت خود در راهپیمایی مردمی که در روز دوشنبه، ۲۲ دی ماه، در سراسر کشور برگزار خواهد شد، شرکت و بار دیگر پیام وحدت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

کاظمی خاطرنشان کرده است: حضور شما در این عرصه مهم، فراتر از یک وظیفه اجتماعی، تجدید عهدی مستحکم با آرمان‌های بلند شهدا، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و اصول مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.