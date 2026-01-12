علی فرهادی با بیان اینکه امتحانات دانش‌آموزان تعیین تکلیف شده است افزود: طی روزهای آینده در خصوص امتحانات، اطلاع رسانی خواهد شد. امتحانات داخلی مادامی که آموزش غیرحضوری باشد، لغو است و به محض فراهم بودن شرایط، زمان برگزاری آن از طریق مدارس اطلاع رسانی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش را تعطیل نکرده‌ایم و به صورت غیرحضوری انجام می‌شود اظهارکرد: ساعت ۸ تا ۱۱ مقطع ابتدایی و ساعت ۱۱ به بعد سایر دانش‌آموزان می‌توانند از اپلیکیشن شاد استفاده کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص فوق‌العاده خاص معلمان در بودجه ۱۴۰۵ نیز گفت: فعلاً قانون بودجه قطعی نشده است لذا فعلاً نمی‌توان آن را اعلام کرد اما هر آنچه برای سایر کارکنان لحاظ شود مشمول معلمان هم خواهد شد.