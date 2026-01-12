درخواست شفاهی استقلال برای تعویق دیدار با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا و در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید نصیری یزد رو در روی فولاد هرمزگان قرار می‌گیرد و در دیگر بازی این مرحله شمس آذر و تراکتور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم می‌روند.

با توجه به اینکه استقلال و تراکتور باید روز شنبه ۲۷ دی و در هفته شانزدهم لیگ برتر رو در روی هم قرار گیرند، مسئولان باشگاه استقلال به صورت شفاهی صحبت‌هایی را با سازمان لیگ داشته‌اند تا دیدار این تیم با تراکتور با تعویق یک روزه همراه شود تا آبی‌ها با آمادگی بیشتری رو در روی حریف خود قرار گیرند.

از آنجایی که تیم تراکتور هم فردا در چهارچوب رقابت‌های جام حذفی به میدان خواهد رفت و شرایط دو تیم برای دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر یکسان است، در صورتی که باشگاه تراکتور هم چنین درخواستی داشته باشد و هر دو باشگاه به صورت رسمی به سازمان لیگ نامه ارسال کنند، امکان تعویق ۲۴ ساعته این دیدار وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در جدول لیگ برتر، استقلال با ۲۵ و تراکتور با ۲۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های سوم و پنجم قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم برای ارتقای رتبه خود در جدول کمک خواهد کرد.