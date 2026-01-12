به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران با بیان اینکه استفاده از ناوگان حملونقل عمومی یکی از نیازهای اساسی شهروندان است، اظهار کرد: بهمنظور کاهش آلودگی هوا و حجم ترافیک، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ساماندهی و بهسازی ایستگاههای اتوبوس در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شکستن شیشه یکی از عمدهترین مشکلات ایستگاههای اتوبوس است که همه ساله هزینه زیادی را متحمل میکند، افزود: در همین راستا با انجام اقدامات کارشناسی و استفاده از تکنیک مهندسی ارزش ضمن رفع کامل این مشکل اقدام به جمعآوری شیشههای ایستگاههای اتوبوس و تعویض و جایگزینی آن با ورق پانچدار دو میل شد.
به گفته معاون شهردار منطقه ۲، استفاده از این تکنولوژی علاوه بر زیبایی منظر شهری نقش مهمی در حفاظت شهروندان در فصول گرم و سرد و همچنین کاهش هزینه نگهداشت امکانات شهری را دارد.
