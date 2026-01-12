اشکان بیات سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی حکمی اشکان بیات را به عنوان سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
با عنایت به تخصص، تعهد، خلاقیت و شایستگی های جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی این اداره کل منصوب می نمایم. امید است با استعانت از پروردگار یکتا در راستای تحقق چشم انداز «تهران؛ کلان شهر الگوی جهان اسلام» با نگاه دقیق علمی و متکی بر روحیه خدمت رسانی و خدمتگزاری و با اتکا به اسناد بالادستی و بهرهگیری از استعداد و توانمندی مدیران و کارشناسان خدوم اداره کل، نخبگان و ظرفیتهای تخصصی شهر و در تعامل با حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی شهر در راستای پیشبرد اهداف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ و انجام سایر وظایف محوله و تسهیل در کار مردم اهتمام ورزید. از خداوند منان توفیق روز افزون شما را در تحقق کامل مسئولیت محوله در خدمت به شهروندان عزیز شهر تهران مسالت می کنم.
