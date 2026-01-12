۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

بهرام‌زاده: ورزش‌های بومی و روستایی در استان بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- معاون توسعه و ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت:ورزش‌های بومی و روستایی در استان بوشهر تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهرام‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ورزش بومی و محلی در سطح استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های مهمی برای حفظ و ترویج فرهنگ اصیل و هویت بومی استان داریم.

وی از احیا و فعال سازی ۶۰ رشته ورزشی بومی و محلی که در معرض فراموشی قرار گرفته بودند، شامل بازی‌های سنتی، مسابقات کشتی محلی، و سایر فعالیت‌های ورزشی مرتبط با فرهنگ بومی خبر داد.

معاون توسعه و ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با تاکید بر حفظ و انتقال این میراث فرهنگی ارزشمند به نسل‌های آینده است اضافه کرد: این ورزش‌ها بخش مهمی از هویت بومی استان بوشهر محسوب می‌شوند.

برگزاری جشنواره بومی محلی «دا»

وی با بیان اینکه با احیای این ورزش‌ها می‌توان به تقویت پیوند بین نسلی و حفظ فرهنگ اصیل کمک کرد ادامه داد: با هدف معرفی و ترویج ورزش‌های بومی و محلی و ایجاد شور و نشاط در بین مردم جشنواره بومی محلی دا در دهه فجر امسال در شهرها و روستاهای استان برگزار می‌شود.

بهرام‌زاده با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، نمایشگاه صنایع دستی و غذایی، و برنامه‌های فرهنگی متنوع افزود: با توجه به پتانسیل بالای ورزش روستایی و بومی محلی در استان بوشهر، انتظار می‌رود با حمایت و توجه بیشتر، این ورزش‌ها بتوانند به سطح ملی ارتقا یابند و نقش مهمی در توسعه فرهنگی و ورزشی استان ایفا کنند.

سعید اسماعیلی رئیس هیئت ورزشی روستایی و بازی‌های بومی محلی استان بوشهر به عنوان عضو هیئت رئیسه مسئول امور استان‌های فدراسیون ورزشی روستایی با حفظ سمت منصوب شد.

کد مطلب 6719940

