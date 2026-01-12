شهرهای استان زنجان در محکومیت اغتشاشات اخیر به پاخواستند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان زنجان امروز در پایتخت شور و شعور حسینی و در سایر نقاط مختلف استان زنجان قرآن به دست به میدان آمدند تا حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند، زنجانی‌ها امروز در ثابت کردند که تابع ولایت فقیه هستند و هرگز از مسیر اقتدار و عظمت ایران اسلامی کوتاه نخواهد آمدند.

مردم ولایتمدار و با بصیرت استان زنجان در اتحادی مقدس و باعظمت از صبح امروز در بخش‌ها و شهرهای مختلف استان با در دست داشتن قرآن و تشکیل تجمعات گسترده با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، مرگ بر مزدور آمریکایی، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، هیهات من الذله، زنجان لری اویاخدی انقلابا دایاخدی، انزجار و خشم خود را از مزدوران تروریست و اغتشاشگران جنایتکار آمریکا و اسرائیل، نشان دادند.

مردم استان اعلام کردند با آنکه به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی ناشی از ناکارآمدی برخی مسئولان اعتراض دارند اما هرگز اجازه نخواهند داد مسائل و مشکلات داخلی بستری برای سو استفاده دشمنان قسم خورده فراهم کند.

زنجانی‌ها امروز بار دیگر و در صحنه‌ای دیگر با حضور آگاهانه و هوشیار با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای میثاق دوباره بستند.