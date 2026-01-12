حضور وزیر آموزش و پرورش در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در راهپیمایی همبستگی ملی و اعلام انزجار از تروریستهای متجاوز و مسلح شرکت کرد.
وی در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ دی ماه اظهار کرد: دشمن لحظه به لحظه شرایط کشور را رصد میکند تا با سوءاستفاده از کوچکترین مورد اهداف پلید خود را پیگیری کند.
وی افزود: اما هربار که دشمن حرکتی میکند با حضور و انسجام مردم تمامی توطئههایش نقش بر آب میشود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دشمنان همیشه در محاسبات خود نسبت به مردم ایران دچار اشتباه میشوند و امروز نیز نسل جدید به مراتب بهتر از نسلهای گذشته پای انقلاب و ارزشهای آن ایستاده است.
کاظمی تصریح کرد: در چند روز اخیر برخی مزدوران با برهم زدن نظم جامعه، جمعی از افراد بیگناه را به شهادت رساندند که مردم امروز با حضور باشکوه خود بار دیگر مردم پاسخی کوبنده به این شیاطین دادند.
راهپیمایان تهرانی در واکنش به هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در اغتشاشات روزهای گذشته، با در دست داشتن کلامالله مجید، انزجار خود را از عوامل موساد و سیا نشان دادند.
