حضور رئیس قوه قضاییه در اجتماع همبستگی ملی علیه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۲ دی، همراه با مردم پایتخت در اجتماع میلیونی همبستگی ملی علیه تروریسم صهیونی آمریکایی و محکومیت اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر شرکت کرد.
رئیس عدلیه ضمن راهپیمایی در صفوف فشرده مردم ولایتمدار و وطندوست تهران در سخنانی اظهار کرد: طی دهههای گذشته همواره حضور پرشور مردم در صحنهها و میدانهای مختلف شرارتهای دشمنان علیه کشور و مردم را خنثی کرده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: همانطور که تاکنون نیز چندین بار اعلام کردهایم با عناصر تروریستی اتفاقات اخیر با شدت و جدیت برخورد خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تاکید کرد: کسانی که طی روزها و شبهای گذشته مسلحانه وارد عمل شده و امنیت کشور و مردم را به مخاطره انداختند و دشمن نیز به صورت عریان و آشکار از آنها حمایت کرد، اغتشاشگر نیستند بلکه در زمره تروریستها قرار دارند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در محاکمه عناصر تروریستی که خون پلیس، نیروی بسیج و مدافعان امنیت مردم را ریختند، به مقدسات اهانت کردند و مسجد و همچنین اموال عمومی و اموال مردم را به آتش کشیدند هیچگونه ارفاقی در کار نخواهد بود.
نظر شما