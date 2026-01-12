پورخاقان: مردم اجازه ندادند کشور به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تجمع بزرگ مردمی محکومیت عملیات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی در گفت‌وگو اظهار کرد: بعد از اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه موفق نشد کاری از پیش ببرد به بهانه مسائل اقتصادی زمینه آشوب و اغتشاش را در کشور فراهم کرد. دشمن از مطالبه به حق و قانونی مردم سوءاستفاده کرد و تروریست‌های خود را وارد کشور کرد و صحنه جنگ مسلحانه را در خیابان‌های شهرهای مختلف به راه انداختند.

وی افزود: به لطف الهی با ورود نیروی امنیتی، انتظامی، مردمی و بسیج در سراسر کشور این اقدامات ناکام ماند. مردم و نیروهای امنیتی ما جان دادند ولی اجازه ندادند کشور به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: حضور یکپارچه مردم در این اجتماعات در سراسر کشور حکایت از آن دارد که دشمن بداند مردم با همان شوری که در سال ۵۷ به میدان آمد و در مقابل طاغوت و آمریکا ایستادند، امروز هم با همان روحیه در مقابل آمریکا و کسانی که فکر می‌کنند روزی می‌توانند برگردند و بخواهند بر این کشور حکومت کنند می‌ایستند و قدم و قلم آنها را می‌شکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان گفت: افراد فریب خورده را باید ارشاد و راهنمایی کرد. اما کسانی که سلاح کشیدند و در مقابل مردم جنگ مسلحانه راه انداختند باید منتظر شدیدترین برخوردها از سوی دستگاه قضائی باشند.