۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

برخی از داخل شیطنت کردند؛

مهدی تاج: با چهار تیم برای بازی تدارکاتی تیم ملی به توافق رسیدیم

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حریفان تیم ملی در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ۴ بازی تدارکاتی تیم ملی در فروردین و خرداد قطعی شده و با تیم‌های موردنظر به توافق رسیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در جریان راهپیمایی مردمی امروز با محکوم کردم رفتارهای اغتشاش گران در جریان رخدادهای چند روز اخیر گفت: ملت ایران امروز بار دیگر مشت محکمی بر دهان جریان استکبار زد و نقشه‌های شوم را برآب کرد.

او در شرایطی که گمانه‌زنی‌های متعددی پیرامون بازی‌های دوستانه ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده، تاکید کرد: ۴ بازی تدارکاتی تیم ملی در فروردین و خردادماه قطعی شده و با تیم‌های مورد نظر به توافق رسیده‌ایم. این بازی‌ها متناسب با حریفان تیم ملی در جام جهانی طراحی شده است.‌

رئیس فدراسیون فوتبال درباره نام حریفان تدارکاتی ایران بیان کرد: با شیطنت‌هایی که با توجه به شرایط کشور از سوی برخی صورت می‌گیرد، اسم حریفان تدارکاتی اعلام نمی‌شود. به عنوان نمونه، برخی از داخل با شیطنت، با ارسال عکس و فیلم برای خانواده بازیکنان خارجی که در ایران بازی می‌کنند، موجب نگرانی آنها شده‌اند.

تاج با اشاره به قدرت تیم‌های حاضر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: تیم ملی در مسیر درستی در جام جهانی در حال حرکت است. تیم ملی برای چهارمین بار متوالی به جام جهانی صعود کرد و نشان داد که قدرت لازم برای حضور در بالاترین سطح فوتبال دنیا را دارد.

    • مجید نادری دبیر زبان جیرفت کرمان دکتر نادری ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      امیدوارم با تیم های درجه یک اروپا بازی کنند.

