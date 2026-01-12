مهدی تاج: با چهار تیم برای بازی تدارکاتی تیم ملی به توافق رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در جریان راهپیمایی مردمی امروز با محکوم کردم رفتارهای اغتشاش گران در جریان رخدادهای چند روز اخیر گفت: ملت ایران امروز بار دیگر مشت محکمی بر دهان جریان استکبار زد و نقشه‌های شوم را برآب کرد.

او در شرایطی که گمانه‌زنی‌های متعددی پیرامون بازی‌های دوستانه ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده، تاکید کرد: ۴ بازی تدارکاتی تیم ملی در فروردین و خردادماه قطعی شده و با تیم‌های مورد نظر به توافق رسیده‌ایم. این بازی‌ها متناسب با حریفان تیم ملی در جام جهانی طراحی شده است.‌

رئیس فدراسیون فوتبال درباره نام حریفان تدارکاتی ایران بیان کرد: با شیطنت‌هایی که با توجه به شرایط کشور از سوی برخی صورت می‌گیرد، اسم حریفان تدارکاتی اعلام نمی‌شود. به عنوان نمونه، برخی از داخل با شیطنت، با ارسال عکس و فیلم برای خانواده بازیکنان خارجی که در ایران بازی می‌کنند، موجب نگرانی آنها شده‌اند.

تاج با اشاره به قدرت تیم‌های حاضر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: تیم ملی در مسیر درستی در جام جهانی در حال حرکت است. تیم ملی برای چهارمین بار متوالی به جام جهانی صعود کرد و نشان داد که قدرت لازم برای حضور در بالاترین سطح فوتبال دنیا را دارد.