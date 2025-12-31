بدهی فدراسیون فوتبال به شستا پرداخت شد/ سند به اسم فدراسیون برگشت خورد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فدایی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال، از حل‌وفصل کامل بدهی فدراسیون به شستا و بازگشت اسناد این نهاد به فدراسیون فوتبال خبر داد.

فدایی با اعلام این خبر و در تشریح صورت‌های مالی تلفیقی و تجدیدنظر شده سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اظهار داشت: با توجه به حساسیت هیئت‌رئیسه فدراسیون و دستورات مستقیم مهدی تاج، موضوع بدهی فدراسیون به شستا به‌طور کامل برطرف شد و اسناد مربوطه مجدداً به فدراسیون فوتبال بازگشت و ثبت و ضبط شد.

خزانه‌دار فدراسیون فوتبال در ادامه به برخی از مهم‌ترین اقدامات مالی انجام‌شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته قراردادی با سازمان صدا و سیما در خصوص حق پخش و حق سیگنال مسابقات به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ثبت شد که در صورت‌های مالی فدراسیون لحاظ شده است.

وی افزود: همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌های داوری، ۶ دستگاه کمک‌داور ویدئویی (VAR) با برند EVS به ارزش ۳ میلیون یورو خریداری شد که این هزینه به‌طور کامل از محل کمک‌های فیفا تأمین و تسویه شده است.

فدایی با اشاره به قراردادهای تجاری فدراسیون تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم مالی، انعقاد قراردادهای تأثیرگذار با اسپانسرها بود که از جمله آن می‌توان به قرارداد سه‌ساله فدراسیون فوتبال با شرکت مجید اطلس اشاره کرد.

خزانه‌دار فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: تمامی بدهی‌ها و پرونده‌های مالیاتی فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل پرداخت و تسویه شده و فدراسیون در حال حاضر از این بابت بدهی معوقی ندارد.

این اظهارات در جریان ارائه گزارش مالی فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی مطرح شد و مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت.