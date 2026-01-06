به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون با حضور در کلاس نیم فصل داوران و کمک داوران در کرمان عنوان کرد: در پازل فوتبال، داوری از نظر مالی حقیقتا ضعیف‌ترین تکه از پازل‌های ماجراست. یعنی در بین بازیکنان، مربیان و دیگران، باید بگویم داوران در این شرایط دشوار ایثار می‌کنند.نقش داوران حقیقتا والا و حائز اهمیت است. اعتقاد شخصی من این است که حتی اگر بهترین برگزاری صورت گیرد، دو تیم بسیار قوی هم باشد، بهترین هوادار هم باشد اما داور خوب سوت نزند این بازی سرانجام خوبی پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: کمیته و دپارتمان داوران باید تلاش کنند تا بهترین رویه در جهت ارتقا بحث قضاوت‌ها صورت گیرد. تصمیم‌گیری و مسؤلیت درباره چیدمان، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری کلی بر عهده این دو رکن مرتبط به عنوان متولیان داوری فوتبال کشور است و هیچ کسی خارج از این نمی تواند و نباید در امور اجرایی و کلان داوری دخالت کند. در فدراسیون هم این بحث ممنوع است و خود مسئولان ذیربط به شکل جمعی تصمیم‌گیری می‌کنند.در کنفدراسیون و فیفا هم همین روند وجود دارد و مجموعه‌های مربوطه تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.چون در نهایت باید پاسخگو باشند.

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: با این وجود، باید اعتماد عمومی مردم به فوتبال حفظ شود و ارتقا پیدا کند. مردم به فوتبال علاقه دارند و طبعا به شکل روشن می‌توانند نقد کنند و نظرشان را بگویند. ما هم باید دیدگاه افراد صاحب نظر داوری و پیشکسوتان را بشنویم و سعی کنیم کارمان را از نظر کیفی توسعه بدهیم.

تاج افزود: در این شرایط کمبود منابع، باز هم از داوران عزیز تشکر می‌کنم و خدا قوت عرض می‌کنم که یک نیم فصل سخت و دشوار را پشت سرگذاشتند و امیدوارم دور برگشت مسابقات هم در فصل منتهی به جام جهانی شاهد ارتقا هر چه بیشتر بحث داوری در لیگ‌های مختلف بانوان و آقایان باشیم.