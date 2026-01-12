معاون استاندار لرستان: ۹۵ تن روغن به بازار وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه آباد روز دوشنبه در ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: با توجه به اجرای سیاستهای ارزی جدید دولت، جلسات ستاد تنظیم بازار استان به صورت مستمر برگزار میشود به نحوی که میتوان گفت این جلسات به اتاق تنظیم بازار تبدیل شده است.
امیدی شاه آباد افزود: در این جلسات کمبودهای بازار استان به صورت روزمره بررسی و پیگیری میشود تا کمبود هیچ نوع کالایی احساس نشود.
وی ادامه داد: طی هفتههای گذشته کمبودهایی در زمینه روغن و برنج وجود داشت که با پیگیریهای انجام شده طی هفته گذشته حدود ۹۵ تن روغن به بازار استان وارد شده و ۸۰ تن روغن نیز بین فروشگاههای خرد و زنجیرهای استان توزیع شده است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: همچنین با پیگیریهای انجام شده برنج به میزان کافی در سطح استان توزیع شده و کمبودی در این زمینه نداریم.
امیدی افزود: در این راستا لازم است که شهروندان نیز از خریدهای هیجانی و غیرضروری خودداری نمایند زیرا یارانه حذف ارز ترجیحی در قالب کالابرگ به مبلغ یک میلیون تومان در اختیار مردم قرار میگیرد و چنانچه افرایش قیمتی صورت بگیرد مبلغ یارانهها نیز افزایش مییابد.
