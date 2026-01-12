۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

پیکر شهدای امنیت ساعت ۱۴ چهارشنبه ۲۴ دی تشییع می شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای امنیت در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه از مقابل دانشگاه تهران خبر داد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم شهر و استان تهران در تجمع بزرگ «اتحاد مقدس» تقدیر کرد و افزود: گزارشات میدانی و بررسی‌های دقیق از حضور پرشور مردم قدرشناس، وفادار، ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی حکایت دارد.

وی افزود: از این حضور هوشمندانه مردم فهیم استان تهران کمال تشکر را دارم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری تشییع شهدای مدافع امنیت و قهرمانان شهید ملت ایران در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۴ روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه و با حضور باشکوه مردم شریف استان تهران در مراسم تشییع شهدای امنیت حماسه‌ای دیگر رقم خواهند زد، گفت: آحاد مردم شریف، بصیر و آگاه با حضور در این مراسم، ضمن قدردانی از شهدای امنیت، سلی محکم دیگری به تروریست‌های آمریکایی و اسرائیلی، مزدوران استکبار جهانی و داعشی های داخلی خواهند زد.

