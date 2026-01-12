پیکر شهدای امنیت ساعت ۱۴ چهارشنبه ۲۴ دی تشییع می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم شهر و استان تهران در تجمع بزرگ «اتحاد مقدس» تقدیر کرد و افزود: گزارشات میدانی و بررسی‌های دقیق از حضور پرشور مردم قدرشناس، وفادار، ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی حکایت دارد.

وی افزود: از این حضور هوشمندانه مردم فهیم استان تهران کمال تشکر را دارم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری تشییع شهدای مدافع امنیت و قهرمانان شهید ملت ایران در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۴ روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه و با حضور باشکوه مردم شریف استان تهران در مراسم تشییع شهدای امنیت حماسه‌ای دیگر رقم خواهند زد، گفت: آحاد مردم شریف، بصیر و آگاه با حضور در این مراسم، ضمن قدردانی از شهدای امنیت، سلی محکم دیگری به تروریست‌های آمریکایی و اسرائیلی، مزدوران استکبار جهانی و داعشی های داخلی خواهند زد.