به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زوج شهید، مرتضی ذومپوش و سمیه رضایی، در آغوش مردم ولایتمدار همدان تشییع شد.
این زوج در شامگاه پنجشنبه گذشته، در پیاده راه بوعلی، در حالی که به مطب پزشک معالج در حال مراجعه بودند، قربانی حمله ناجوانمردانه اغتشاشگران شدند و به شهادت رسیدند.
نماز میت این دو شهید با حضور آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی، امام جمعه همدان و نماینده مردم ولی فقیه در استان همدان برگزار شد و پیکرشان در مراسم تشییع با حضور گسترده مردم در همدان به خاک سپرده شد.
این حادثه، موجی از اندوه و خشم را در میان مردم همدان برانگیخت.
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