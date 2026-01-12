به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر همدان در یک تجمع اعتراضی گسترده در میدان امام خمینی گرد هم آمدند. این تجمع، واکنش مستقیم و قاطع شهروندان همدانی به جنایات اخیر تروریست‌های آمریکا و اسرائیل و توهین به مقدسات اسلامی بود. شرکت‌کنندگان با حضور پرشور و شعارهای اعتراضی، خشم و انزجار خود را از اقدامات خصمانه این دو مزدور در قبال منطقه و جهان به نمایش گذاشتند.

این اعتراض، نه تنها محکومیت صریح اقدامات تروریستی، بلکه تجلی‌بخش پیوند عمیق و همبستگی مردم ایران با مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان است. شعارهای سر داده شده در این تجمع، طیف وسیعی از موضوعات از جمله محکومیت حملات اغتشاشگران به اموال عمومی بانک‌ها، اتوبوس‌های شهرداری و اماکن دولتی و انتقاد از سیاست‌های خارجی آمریکا و اسرائیل و حمایت از تروریست‌ها و اغتشاشگران را در بر می‌گرفت.

این تجمع مردمی، نشان‌دهنده روحیه بالای سیاسی و اجتماعی مردم همدان و توجه آن‌ها به مسائل جاری روز است. همچنین، این اقدام، پیامی قدرتمند به سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران در سطح داخلی و بین‌المللی است که مردم ایران، تحت هیچ شرایطی، بی‌طرف نسبت به جنایات و تجاوزات نیستند و از حق دفاع از حقوق خود و حمایت از مظلومان دفاع خواهند کرد.