به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر اظهار داشت: پیام خروش مردم به رژیم صهیونیستی و آمریکا این است که این ملت به هیچ کشوری اجازه نخواهند داد که در امور داخلی کشور دخالت کند و به استقلال و آزادی آنها خللی وارد کند.

وی افزود: همانطور که ۴۷ سال پیش با خون شهدای خود انقلاب را به پیروزی رساندیم، با وجود همه مسائل از جمله جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، کودتاها و سایر جنایاتی که توسط عوامل استکبار صورت گرفت، باز هم دشمن نتوانست این انقلاب را از مردم بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مردم ثابت کرده‌اند که پشتیبان ولایت فقیه هستند، این انقلاب مردمی است و در دل‌ها خواهد ماند.

جهانگیر با اشاره به حضور گسترده مردم انقلابی در راه‌پیمایی همبستگی ملی تاکید کرد: امروز این حماسه به ما یادآوری خواهد کرد که اگر کوتاهی در کشور احساس می‌شود متوجه مدیران و مسئولین است، اما مردم در همه صحنه همواره حضور داشته‌اند و پیشتاز بوده‌اند و ما باید با مردم همراهی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان افزود: لازم است دولت به سرعت گرفتاری و مشکلات معیشتی مردم را پیگیری و رفع کند چرا که این مردم شایسته بهترین‌ها هستند.