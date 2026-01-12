بازداشت بیش از ۴۰ نفر از عناصر تروریستی وابسته به موساد و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد: مدیر کارخانهای در حومه تهران که بهصورت سازمانیافته کارگران را به اغتشاش و تخریب هدایت میکرد بازداشت شد. از این کارخانه ۶۰ شیشه مواد آتشزا کشف شد.
به دستور مقام قضائی پرونده اتهامی برای مصادره کارخانه با هدف جبران خسارت در دست بررسی است. به علاوه محمولهای شامل ۱۰۰ قبضه کلت کمری و ۱۲۰ سلاح شکاری هفدهم دی در آذربایجان غربی کشف شد و ۴ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: یک محموله شامل ۲۷۳ قبضه سلاح کمری و وینچستر در یک کامیون ترانزیت خارجی کشف شد و در این پرونده ۳ نفر بازداشت شدند.
یک تیم ۵ نفره تروریستی وابسته به گروهک کومله در خرمآباد بازداشت شد؛ از این تیم تروریستی فعال در اغتشاشات یک کلاشینکف با ۲۵۰ تیر جنگی به دست آمد.
۱۵ نفر از عناصر مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال و منوتو بازداشت شدند؛ این افراد اراذل و اوباش را برای حمله به اماکن نظامی و عمومی تحریک و سپس از اقداماتشان فیلمبرداری میکردند.
تیم ۱۰ نفره جنایت میدان هروی تهران که ۲ بسیجی را به طرز وحشیانهای به شهادت رساندند بازداشت شدند. این تیم مسلح تروریستی به تازگی از یک استان مرزی وارد تهران شده و در خانه تیمی مستقر بودند.
تیم ۷ نفره در کرمان به جرم ارتباط با اینترنشنال بازداشت شدند. این تیم نقش زیادی در ارسال محتوا از اغتشاشات به شبکههای معاند مانند منوتو و اینترنشنال داشتند.
هسته مرتبط به گروهک سلطنتطلب مستقر در آمریکا در کرمان بازداشت شد. از این هسته یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه دو خشاب تیر جنگی کشف شد. این هسته در اغتشاشات فعال و عامل به آتش کشیدن تمثال شهید سلیمانی در کرمان است.
*محمد علیبیگی
نظر شما