ماندگاری: پشت پرده اغتشاشات، ادامه جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی ماندگاری بعدازظهر دوشنبه در قیام حماسی همدانیها در محکومیت اغتشاشات و جنایات تروریستهای آمریکا و اسرائیل، اظهار کرد: این تجمع، فریادی خشمگین در برابر جنایات تروریستهای آمریکایی-صهیونیستی و توهین به مقدسات است.
وی در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر، گفت: پشت پرده این اغتشاشات، توطئههای اسرائیل و آمریکا برای ایجاد ناآرامی در داخل ایران و وارد کردن یک جنگ تمام عیار به کشور بوده که در ادامه جنگ ۱۲ روزه است.
ماندگاری در واکنش به شهادت شهیدان ذومپوش و رضایی به دست اغتشاشگران و تروریستها افزود: این اقدام تروریستی، نه تنها یک جنایت، بلکه یک آزمون برای هوشیاری و اتحاد ملت ایران است. مردم همدان با این تجمع، نشان دادند که به این جنایات بیتفاوت نیستند و از حق دفاع از مقدسات و دفاع از مظلومان دفاع خواهند کرد.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری و احتیاط، عنوان کرد: این توطئهها را باید شناسایی و خنثی کرد تا از وقوع فاجعه جلوگیری شود.
ماندگاری تصریح کرد: این قیام همدانی، در راستای مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر صهیونیستها و حمایت از مظلومان جهان است و باید به عنوان یک درس بزرگ برای دشمنان تلقی شود.
ماندگاری با تاکید بر لزوم اتحاد و انسجام ملی، گفت: مردم باید با هوشیاری و وحدت، با این توطئهها مقابله کنند.
این فعال فرهنگی و سیاسی با بیان اینکه امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی گفتند: بکشید ملت ما را بیدارتر میشوند، بیان کرد: بار دیگر ملت ایران ثابت کردند در سایه رهبری امام خامنهای پیرو آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و در برابر استکبار جهانی خواند ایستاد.
نظر شما