خبرگزاری مهر- گروه استانها: برای دفاع از ارزشهای نظام و انقلاب و به ویژه دین جای اغفال و اغماض به کسی نمیدهد و مردم برای ارزشهای خود ارزش قایلند و محکم ایستادهاند.
این بچهها مظلوم و دست خالی به میدان رفتند، میدان جنگ نه، میدانهای همین شهری که امروز برخلاف چند شب گذشته آرام گرفته؛ همان میدانهایی که صبح به صبح از آن میگذشتند و به دانشگاه و اداره و محل کارشان میرفتند، میدانهایی که عصرها با خانواده از آن میگذشتند و به سینما و پارک و شهربازی میرفتند، اما خیابانهای آرام شهرشان یک شب قتلگاهشان شد.
ساعت ۱۴ امروز دوشنبه قرار تجمع مردمی علیه تخریبگران و اغتشاشگران بود اما هنوز چند دقیقه مانده به شروع مراسم جایی برای ایستادن پیدا نمیشود و مردم برای بیگناهی عدهای که بی جهت به دست تروریستها کشته شدند آرام آرام گریه میکردند و زیر لب برای پدر و مادران آنها طلب آرامش داشتند و مردم داغدار با غیرت قرار است لالههای پرپر مدافع امنیت را تشییع کنند. ساعت از ۱۶ گذشته که کاروان شهدا از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا به راه میافتد، مادران در کنار شهدا آرام و لیلاوار برای علیاکبرهایشان اشک میریزند، مردها حیدر حیدر میگویند و سعی میکنند از رفقایشان عقب نیفتند؛ کاروان اول پیکرهای پاک شهدای بسیجی را حمل میکند، ازدحام جمعیت مانع از حرکت کاروان میشود و مجبور میشود هنوز راه نیافتاده، چند دقیقهای توقف کند.
همسر شهید مدافع امنیت عباس کامرانی که این روزها کف خیابانهای اصفهان پرپر شده پشت تریبون میرود. جمعیت حالا همه سراپا به حرفهای این همسر داغدار گوش میدهند که چگونه در این میدان نبرد حق و باطل محکم ایستاده و صلابت لحنش یادآور مادران ۲۵ هزار شهیدی است که اصفهان به این خاک تقدیم کرده است و زینبوار کمر خم نکردند. طنین صدایش میدان را پر میکند و میگوید: گرگها خوب بدانند گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز؛ به همه دشمنان میگویم به افول سلام کنید که پسران ما ادامه دهنده راه پدران خود هستند و پایان شما به دست همین پسران و مادرشان رقم خواهد خورد.
از سویی دیگر خانم جوانی عکس شهدا را به دست دارد و همانطور که زیر لب شعار میداد به خبرنگار مهر گفت: همبستگی مردم مثالزدنی است و باید با تأکیدات رهبر برای این هم بستگی به میدان بیاییم.
به تدریج غروب آفتاب با غروب تشییع شهدا همراه میشد و مردم با فرزندان این سرزمین دسته دسته وداع میکردند. خانوادهها با خردسالان خود دهه ۹۰ و ۸۰ به میدان آمده بودند تا ارزشهای خود را به کودکان و نسلهای آینده نیز منتقل دهند و بدانند که چگونه ایران با خون شهدا چنین مستقل و محکم برای فراهم کردن زمینه ظهور صاحب الزمان (عج) و به کمک همین نسل ایستاده و پس از رهبر انقلاب پرچم را به دست صاحب اصلی خود میرسانند. اما در این میان همه مردم هرچند که از برخی مسئولان و نظام اقتصادی و گرانی گلایه داشتند و اعتصاب بازاریان را به حق میدانستند اما میگفتند که نباید اعتراضات زمینه را برای تروریست آماده کند و یا آنها به مقدسات ما اهانت کنند که در این صورت برای مقابله و تودهنی محکم به آنها حتماً به میدان میآیند.
