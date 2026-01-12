جزییات تخریب های اغتشاشگران در گتوند اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آقایی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با بیان اینکه آشوب‌های اخیر منجر به شهادت امید افراسیابی یکی از نیروهای مدافع امنیت شد، اظهار کرد: این شهید اهل روستای مرتضی بخش عقیلی گتوند بود که در شهرستان شوشتر خدمت می‌کرد.

وی افزود: همچنین یک شهروند ۳۱ ساله نیز که جزو معترضان نبوده، روز جمعه در یکی از کوچه‌های گتوند با شلیک سلاح جنگی جان خود را از دست داد.

آقایی با اشاره به اینکه در این اتفاقات، بانک‌ها نیز دچار خسارت شدید شدند، ادامه داد: بخشی از شهرداری‌های گتوند و شهرداری جنت مکان نیز دچار خسارت شدند و پایگاه حوزه مقاومت بسیج شهر جنت مکان نیز در آتش آشوبگران سوخت.

فرماندار گتوند بیان داشت: هفت دستگاه خودرو، چهار دستگاه موتورسیکلت و فروشگاه عرضه محصولات جنب مصلای گتوند در جریان این آشوب‌ها، دچار آتش سوزی شدند.