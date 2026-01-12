به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برای همه گزینهها آمادگی دارد، اما امیدوار است واشنگتن راهی خردمندانه را انتخاب کند.
وزیر خارجه ایران گفت که ارتباطات میان او و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، پیش از اعتراضات، پس از آن و تا امروز ادامه داشته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره احتمال دیدار با ویتکاف تصریح کرد که برخی موضوعات با واشنگتن مطرح است که در حال حاضر از سوی ایران در دست بررسی قرار دارد.
عراقچی تأکید کرد که نمیتوان از یکسو خواستهها و مطالبات مطرحشده از سوی واشنگتن را پذیرفت و از سوی دیگر، تهدیدهای آن علیه ایران را نادیده گرفت.
وی افزود که اگر واشنگتن بار دیگر گزینه نظامی را که پیشتر آن را آزموده است انتخاب کند، ایران نیز برای مواجهه با آن آمادگی کامل دارد.
وزیر خارجه ایران در این مصاحبه با اشاره به اینکه توان و آمادگی نظامی ایران در مقایسه با جنگ اخیر بهمراتب گستردهتر است، گفت: برخی در تلاشاند آمریکا را به سمت جنگ سوق دهند تا منافع رژیم صهیونیستی تأمین شود.
عراقچی با بیان اینکه بعید میداند آمریکا در حال حاضر آماده مذاکرهای منصفانه و عادلانه باشد، افزود: هر زمان که آمریکا برای چنین مذاکرهای آماده شود، ایران این موضوع را با جدیت بررسی خواهد کرد.
وی تأکید کرد که ایران آماده نشستن پای میز مذاکرات هستهای است، مشروط بر اینکه این گفتوگوها بدون تهدید، فشار یا تحمیل خواستهها انجام شود.
وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات داخلی گفت که عناصر تروریستی آموزشدیده وارد صفوف معترضان شدند و امنیت عمومی و حتی خود تظاهرکنندگان را هدف قرار دادند و هدف از عملیات کشتار در جریان اعتراضات، وادار کردن رئیسجمهور آمریکا به مداخله بوده است.
عراقچی توضیح داد که قطع اینترنت زمانی آغاز شد که عملیات تروریستی با دستوراتی از خارج از کشور شروع شد.
وی افزود که آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق ایجاد ناآرامیها در پی تحقق اهدافی هستند که در میدان جنگ به آن دست نیافتند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پایان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به گروههای تروریستی مورد حمایت خارجی، بهویژه رژیم صهیونیستی، اجازه ادامه فعالیت نخواهد داد.
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