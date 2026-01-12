هشدار عراقچی به وزیر خارجه انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تعرض عناصر خشونت‌طلب به سفارت ایران در لندن و اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین اظهارات مداخله‌جویانه مقامات انگلیسی درباره امور داخلی ایران، وزیر امور خارجه ایران با همتای انگلیسی خود گفت‌وگو و مراتب اعتراض تهران را ابراز کرد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در گفت‌وگوی تلفنی عصر امروز با خانم «اوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس، تصریح کردم که انگلیس طبق تعهدات حقوقی بین‌المللی موظف به تضمین امنیت و ایمنی کنسولگری و سفارت ایران در لندن است.

عراقچی هشدار داد: اگر بریتانیا نتواند به وظیفه خود برای حفاظت از نمایندگی های دیپلماتیک عمل کند، ایران چاره ای جز بررسی تخلیه پرسنل خود نخواهد داشت.

وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت: من همچنین از بریتانیا خواستم تا از مداخله در امور داخلی ایران، از جمله با ادامه عدم اقدام علیه تروریست‌های مورد حمایت اسرائیل که خود را به عنوان سازمان‌های خبری معرفی می‌کنند، خودداری کند.

او تصریح کرد: وزارت ارتباطات انگلیس قوانین و مقررات روشنی بر علیه تحریک خشونت و تمجید از تروریسم دارد. دولت بریتانیا باید حداقل قوانین داخلی خود را رعایت کند.