روایت «آکسیوس» از رایزنی میان عراقچی و ویتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از ۲ منبع آگاه اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پایان هفته به وقت محلی (روزهای گذشته) و در بحبوحه تهدیدهای واهی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تهران، با استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید در تماس بوده است.
این منابع ادعا کردند که به نظر میرسد این تماس تلاشی از سوی ایران برای کاهش تنش با آمریکا به شمار میآید.
این در حالیست که ساعاتی پیش رسانهها اعلام کردند: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت کرده است با نمایندگان ایران درباره مسئله هستهای گفتگو کند.
بر اساس گزارش ادعایی رویترز، دهم ژانویه (شنبه هفته جاری) بین مقامات ایران و آمریکا تماسی برقرار شده و ترامپ برای برگزاری نشستی با مقامات ایرانی اعلام آمادگی کرده است.
گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا در حالی از مذاکره صحبت میکند که پس از ۵ دور مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و در آستانه برگزاری دور ششم این رایزنیها، تهران از سوی واشنگتن و نیابتی اش رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت.
ایران همواره تاکید کرده که آماده برطرف کردن ابهامات طرفهای مقابل در موضوع برنامه هستهای صلحآمیز خود است؛ اما حاضر به کوتاه آمدن از حق مسلم خود برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای نیست.
از سوی دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۲ دیماه در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، گفت: کانال ارتباطی بین وزیر و نماینده آمریکا باز است و هر وقت نیازی شود از آن طریق پیام ردوبدل میشود. در مورد بحثی هم که مطرح شده است، بله مواردی مطرح کردند و ایدههایی مطرح کردند، ایران اصولاً کشوری است که هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است و همواره پایبند به اصل دیپلماسی بودهایم، منتها مذاکرهای که معنادار باشد و یکطرفه نباشد، در این خصوص حرفها و پیامهای متناقض باعث ابهام در رویکردها خواهد شد.
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