  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

بایدها و نبایدهای رفع محدودیت اینترنت

یک کارشناس عالی فضای مجازی گفت: در حالی که انتظار می‌رفت محدودیت‌های اعمال شده بر پیامک‌ها، به دلیل زیر ساخت کامل آن‌ها در داخل کشور به سرعت برطرف شود اما عدم رفع این محدودیت‌ها تعجب داشت.

رسول جلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت دسترسی به اینترنت در روزهای اخیر گفت: نکته‌ای که در اظهارنظر تمامی شهروندان وجود دارد و به آن نیز تمکین می‌کنند این است که اگر امنیت به واسطه عدم امکان اعمال حکمرانی و عدم امکان اعمال خط‌مشی‌های امنیتی خدشه‌دار شود، قطعاً بین امنیت و دسترسی، اولویت با امنیت است. مطالبه امنیت ایجاب می‌کند که در یک برهه کوتاه زمانی و مکانی، محدودیت‌هایی اعمال شود. اما انتظار مردم این است که هم این محدودیت‌ها کمتر باشد و هم مسئولین در اولین فرصت نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اطلاع خود از محدودیت‌های اعمال شده در سطوح مختلف دسترسی به اینترنت، از جمله پهنای باند بین‌المللی، پلتفرم‌های داخلی، پیام‌رسان‌های خبری و حتی سطح مکالمات، اذعان داشت که در جریان جزئیات فنی و اجرایی این محدودیت‌ها قرار ندارد.

جلیلی تاکید کرد: با این حال، باید به یک موضوع عنایت داشته باشیم در سطح کشور، خدمات در سطح گسترده‌ای مکانیزه، شبکه‌ای و سکویی شده‌اند و زندگی مردم به این خدمات وابسته شده است. این وابستگی ایجاب می‌کند که حتی یک دقیقه تأخیر در رفع محدودیت‌ها نیز قابل قبول نباشد. اگر امکان دارد، رفع محدودیت‌ها باید زودتر از موعد مقرر انجام شود.

وی اظهار کرد: در حالی که انتظار می‌رفت محدودیت‌های اعمال شده بر پیامک‌ها، به دلیل زیر ساخت کامل آن‌ها در داخل کشور، به سرعت برطرف شود، اما عدم رفع این محدودیت‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه، جای تعجب داشت.

این فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی با اشاره به اینکه پیامک‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم محسوب می‌شوند، اظهار نمود: بخشی از زندگی مردم برای دریافت خدمات دچار اختلال شده است. چرا که برای دریافت بسیاری از خدمات باید پیامک‌هایی از سوی اپلیکیشن‌ها ارسال شود که این امکان از آنها گرفته شده است.

وی با ابراز تعجب از عدم رفع محدودیت‌ها در اواسط هفته جاری، افزود: فکر نمی‌کنم رفع محدودیت‌های پیامکی زیان قابل توجهی وارد نماید، اگرچه شاید کارشناسان امنیتی نظرات دیگری داشته باشند. ولی من فکر می‌کنم این موضوع قابل رفع محدودیت است.

جلیلی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، نسبت به رفع سریع‌تر محدودیت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

سکوهای بین‌المللی؛ چالش حاکمیت و امنیت ملی در عصر دیجیتال

وی با انتقاد از وضعیت فعلی سکوهای بین‌المللی در کشور، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های مربوط به آن‌ها شد و تاکید کرد که محدودیت بیش از حد سکوهای داخلی توجیهی ندارد.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات شخصی و اجتماعی از طریق سکوهای داخلی نباید بیش از حد محدود شود، گفت: مسئله اساسی در خصوص ارتباطات بین‌الملل و سکوهای بین‌المللی وجود دارد که نیازمند تجدید نظر قطعی است. باید بررسی شود که آیا ادامه فعالیت سکوهای بین‌المللی بدون اعمال حاکمیت در کشور، در راستای منافع جمعی و ملی است یا خیر.

این کارشناس تاکید کرد: میان حفظ امنیت و حفظ خون جوانان و نیروهای انتظامی و امکان حضور افراد در سکوهای بین‌المللی، یک مصالحه جدی لازم است. مسئولین باید در این خصوص مصالحه جدی داشته باشند. سکوهای بین‌المللی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیستند و قوانین ما را قبول ندارند پس باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی برای کشور ما می‌شوند.

اتفاقات پنجشنبه مرهون عدم حاکمیت بر سکوهای خارجی است

جلیلی با اشاره به اتفاقات اخیر، تصریح کرد: برخی از اتفاقات پنجشنبه شب گذشته قطعاً مرهون عدم حاکمیت بر سکوهای بین‌المللی در حال سرویس‌دهی کشور بوده من به عنوان یک شهروند، از مسئولین گلایه مندی می‌کنم که این موضوع را به موقع درک نکرده و تدبیر لازم را نیندیشیده‌اند.

این استاد دانشگاه سه سطح برای اعمال محدودیت‌ها در شرایط خاص پیشنهاد کرد: محدودیت زمانی، حیطه جغرافیایی و محدودیت در بازه زمان در مواردی که اتفاق خاصی در حال رخ دادن باشد. اما در مورد سکوهای بین‌المللی باید تجدید نظری اساسی در اصل موضوع صورت گیرد.

وی درباره ملاحظات بازگشت اینترنت بین الملل تاکید کرد: اینترنت بین‌الملل با سکوهای بین‌الملل متفاوت است. اینترنت بین‌الملل برای همه اقشار جامعه مانند پژوهشگر، پزشک و خبرنگار ضروری است اما ضرورت رفع محدودیت اینترنت جهانی، قابل مقایسه با بازگشایی و رها بودن سکوهای پیام‌رسان خارجی نیست. این سکوها بخشی از ارائه خدمات اینترنت جهانی هستند و رفع محدودیت جهانی باید پس از طی مراحل ذکر شده صورت گیرد، چرا که نیازمندی بسیاری از افراد است. اما این به معنای رهاسازی بی‌در و پیکر سکوهای پیام‌رسان خارجی نیست.

همچنین وی تاکید کرد: این پلتفرم‌ها برای بازگشت به فعالیت عادی باید حاکمیت ما را بپذیرند. حکمرانی یک کلمه عام است و ویژگی‌ها و نیازمندی‌های آن را قوانین اجرایی، مقررات‌گذاری و آثار قضائی و انتظامی مشخص می‌کند.

جلیلی در خصوص ارائه اینترنت برای کسب و کارها با حفظ امینت ملی توضیح داد: با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی دسترسی به اینترنت، بعنوان بخش ضروری از نیازهای جامعه امری حیاتی است. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که خدمات، اینترنت و نهادهای عمومی درگیر باشند. از آنجایی که نهادهای عمومی مستقیماً یا غیرمستقیم با مردم در ارتباط هستند، ارائه خدمات باید حتماً از طریق سکوهای داخلی صورت گیرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ما باید توسعه سکوهای داخلی را در اولویت قرار دهیم و مردم را ترغیب و تشویق کنیم تا برای دریافت خدمات به این پلتفرم‌ها مراجعه کنند و نیازهایشان در آنجا مرتفع گردد. همچنین، لازم است سکوهای بین‌المللی نیز قانونمند شده و چارچوب فعالیت آن‌ها مشخص و برقرار شود.

پیام‌رسان‌های داخلی و محدودیت‌های پیشگیرانه

جلیلی در پایان برای شفاف سازی اعمال محدودیت‌های پیام رسان های داخلی توضیح داد: این محدودیت‌ها با هدف حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اعمال شده است و نباید آن را به عنوان اقدامی تنبیهی علیه این پیام‌رسان‌ها تلقی کرد.

    • ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      بعدا میگن نابغه ها برگردن ایران ، با این وضعیت اینترنت کسب و کار همه تخته شده 😭😭😭
    • مهدی ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنین جون مادرتون کسب و کارمون به فنا رفت
    • …. ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      من عزیزی خارج از ایران دارم داره استرس میمیره به حق امام حسین وصل کنید نت ها رو نتونستم باهاش ارتباط بگیرم دارم دیوونه میشم خدا رو خوش نمیاد 😭😭😭😭😭😭😭تمام زندگیم عقب افتاده
      • سپیده ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        دوست من هم خارجه و الان موقع امتحاناش هست.خیلی برلش ناراحتم.انشاالله زودتر وصل میکنن
    • اینترنت بین‌المللی حق مردم ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفاً اینترنت بین الملل رو وصل کنید، با دو بچه نونمو از اینترنت درمیارم ، نه تنها من بلکه نون میلیون ها ایرانی آجر شد ، چرا این کارو میکنید وجدانتون کجا رفته، ۶ روزه اینترنت ها قطع شدند و درامد ما صفر شده ، لطفاً وصل کنید خواهشاً و لطفاً ، چرا مردم رو پاسوز یه عده میکنید برید اونارو دستگیر کنید و امنیت رو برقرار کنید با این کارتون مردم بیشتر عصبی تر میشن و کشیده میشن سمت استارلینک
      • .. ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
        
        این ضرری که در نبود نت به کار و زندگیم وارد شده رو کی جبران میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟ وصل کنید یه هفته شده نون مردم و چرا آجر میکنید
    • نت وصل کنید 😭 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      خواهشاً انیترنت را وصل کنید روانی شدیم😭😭😭😭😭
    • امیرحسین وطن پرست ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      تا کی میخایید اینترنت قطع نگه دارید 😐
    • ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      بابا جون هر کی دوست داری این اینترنت رو وصل کن داریم روانی می‌شیم
      • ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
        
        فکر کنم تا اخر دی اینترنت کنسله
    • Reza ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      جان مادرتون اینترنتو وصل کنین،کاسبی ها تعطیل شده معیشت به مشکل خورده مردم از خانوادشون که خارج از کشور هستن خبر ندارن وصل کنین
    • ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      چرا پس وصل نمیکنید واقعا دیگه خسته شدم همه کارام همه درسام مونده پس کی صدای مردم می‌شنوین پس کی ؟
    • ابوالفضل ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      کاش اینترنت زودتر وصل شه ، ما دانش آموزا حتی مطالب درسیمون توی تلگرامه ، الان دلمون میخواد سرمونو بکوبیم به دیوار
    • Zahra ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      اینترنت رو وصل کنید بخدا کارو زندگی داریم مگه نمیگید اعتراض ها تموم شده خب وصل کنین اینترنتو دیگه
    • ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید اینترنت رو دیگه الان یه هفته شد 😭😭 چرا اصلا به فکر کسب و کارا نیستید
    • ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا پیگیری کنید اینترنتو زودتر وصل کنید عقب افتادیم از همه چی بخدا کنکور داریم همه چیمون جزوه ویدیو های اموزشی همه وابسته به اینترنته تکلیف ما چیه این وسط چه گناهی کردیم اخه ما
    • ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
    • سلام ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      ناموسا نت رو وصل کنین
    • ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      ایشون تماما از طرف خودشون حرف زدن هم امنیت حق ماست هم دسترسی
    • SP ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      واقعا وجود اینترنت جهانی یک امر حیاتی و ضروریه. مردم خسته شدن کل زندگیشون به همین اینترنت جهانی وابسطه هست. خواهشمندم ار مسئولین این موضوع بسیار حیاتی و مهم درک کنن و حداقل طی امروز فردا چرخه اینترنت جهانی دوباره برگرده تا مردم بتونن به زندگیشون برسن.
    • ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید نتارو
    • ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصلش کنید کارامون عقب افتاده
    • ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید باباااااا از کار و زندگی افتادیم
    • ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      مردم حقشونه که یه اینترنت داشته باشن جان عزیزانتون وصل کنید نت رو
    • ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      ای کاش یبارم شده خودتونو میزاشتین جای مردم اینقد سخت نمیگرفتین تو این گرونیا
    • ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      اینترنتو وصل کنید از کار و زندگی افتادیم
    • علی ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      تمام زحماتم به باد رفت ، اینترنت رو وصل کنید
    • ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید کسب و کارها با اینترنته وصل کنید
    • ح.ح ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      اینترنت رو برگردونید لطفا. حس میکنم دارم تو دوران قاجار زندگی میکنم.
    • حمید ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      چرا بعد از ۶ ر‌وز قطعی کامل هنوز کاری برای وصل کردن انجام نمیشه؟ چرا اولین کاری که میکنید قطع اینترنته؟ تر‌‌‌ و خشک داره با هم میسوزه ما شغل و درآمدمون از اینترنت بین الملل هست توروخدا وصل کنید دیگه داریم ضرر میدیم
    • اصغر ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      تمام کارامون مونده، مقالم رو هواس. بابا وصل کنین چه گناهی کردیم ما آخه
    • ماه ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      خواهشا وصل کنید بابا همه چیز که تموم شد ما چه گناهی کردیم باید تاوان ندونم کاریای بقیه رو پس بدیم ، از درس و کار و زندگیمون موندیم هرچی جزوه و گروه درسی هست تو تلگرامه کوتاه بیاید لطفا
    • . ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا صدای مردمو بشنوید،همگی به مشکل خوردیم،هم از لحاظ کسب و کار و هم درسی و آموزشی
    • فاطمه ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      مردم کسب و کارشون از اینترنت هست اینجوری بیشتر خشمگین و عصبانی میشن
    • مرضیه ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      واقعا این درسته که برای ۱۰ دقیقه صحبت کردم با نامزدم که در خارج از کشور هستن، ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنم؟! یه حق و حقوق پیش پا افتاده و اولیه( اینترنت بین الملل)که نباید دغدغه این نسل از زمونه بشه! ما مردم ایران، برای حفظ جان و امنیت کشورمان همیشه پشت دولت و حکومت نقش افرینی کرده ایم، لطفا صدای ۸۰ میلیون ادم که نیاز اولیه خودشونو دارن داد میزنن رو بشنوید قشر دانشجو و کاسب و من و امثال من همگی به علاوه ی فشار معیشتی، دچار فشار روانی هم شدیم. لطفا اینترنت بین الملل رو باز کنین تا مشکلاتمون حل بشه.
      • ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        دقیقا
    • ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      شهر به شهر وصل کن دیگه زندگیمون داغون شد
    • بنده خدا ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      اینترنت رو وصل کنید وضع اقتصادی مردم رو ازین که هست بدتر نکنید . کسب و کار مردم و اقتصاد خوابیده
    • افشین سلیمانی ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      آخه گناه ما دانشجوها چیه؟؟؟؟ مگه اعتراضات تموم نشده؟؟؟ وصل کنید دیگه :-(😢
    • ونوس ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      همه کسب و کارهای اینترنتی توی این شرایط اقتصادی خوابیدند‌. مردم چه گناهی دارند. اینترنت رو وصل کنید بزارید کسب و کارها بچرخه
    • ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      به خدا خسته شدیم،این وضع گرونی و بیکاریمون حداقل بذارید درس بخونیم،اینترنت وصل کنید بتونیم جزوه هامون بخونیم. بسه دیگه هیچ کس صدای مردم نمیشنوه
    • رضا ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      سلام من یه تریدرم به اینترنت بین الملل نیاز دارم برای کارم لطفاً اینترنت رو وصل کنید
    • فرد ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      بخدا دیگه پول نداریم از همین درآمد ناچیز هم افتادیم اینترنت بین المللی محل کسب درآمد ما بود
    • جواد دشتی ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      اقا حداقل بگید کی وصل میشه
    • پریسا ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید
    • محمد جواد خدادای ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      شما نیاز به ایترنت ندارید وما کسب کار مان نیاز به اینترنت داریم لطفاً وصل کنید
    • فرزاد ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      من از قطعی اینترنت بسیار راضی هستم انشا اله تا اخر سال حداقل ادامه پیدا کنه واقعا آرامش به ذهن و روانم برگشته
      • mo ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • پریسا ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • Mahi ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • مهدی ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
      • ارش ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
        
        
    • ۰۰۰۰۰۰ ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا اینترنتا زودتر وصل کنین کسب و کارمون نابود شد این چه وضعشه اخه
    • ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      کی وصل میشه؟؟؟
    • حسن ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا اینترنت وصل و یا حداقل بگید کی وصل میشه و یا حداقل شهر های که آرام شده را زودتر وصل کنید
    • ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      وصل کنید به ضرر کسب و کارها شده
    • حمید ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      حداقل تاکسی های اینترنتی برنامشون خوب کار کنه اینا که داخلی هستن ، از امروز کلا از کار افتاده
    • میم ح ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      به ما بگید کی وصل میشه آخه اینترنت ملی هم کار نمیکنه
    • ت.م ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا اینترنت و وصل کنید بخدا این راهش نیست بازاره شب عید داره نابود میشه کسب و کاره اینترنتی مردم خسارت دیده دانشجوها خیلیا انلاین درس میخونن مقاله ها پروژه ها همه چی وابسته به اینترنت بین الملل هست لطفا وصل کنید
    • علی ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      خواهش ما از خبرگزاری مهر اینه که لطفا شما پیگیری کنید که زودتر وصل شه
    • لادن ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لطفا زودتر نتو وصل کنید😭😭😭😭😭😭😭😭😭از زندگی افتادیم گناه ما چیه😭😭😭😭😭امروز وصل کنید تو رو خداااااا
    • ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      چرا وصل نمیکنید کسب و کارمون کلی اسیب دیده تو این مدت 😞
    • ناصر ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      خواهش میکنم این اینترنت وصل کنی
    • ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      هر چه سریعتر اینترنت رو وصل کنید
    • ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      لااقل بگین دقیقا کی وصل میشه اینترنتا😭😭
    • امیررضا ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      این اینترنت را وصل کنید
    • فاف ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      یک هفتس کسب و کارم خوابیده خدا فقط به خیر بکنه اجاره این ماها
      • فرشته ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
        
        براتون خیلی دعا کردم دوست عزیز، متاسفم برای این وضع🙏
    • مریم ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      خواهش میکنم اینترنت ها رو وصل کنید
    • ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      مهرنیوز،تنها جایی که دسترسی داریم اینجاست خبرگزاری شما. شما برو اینترنت بگو وصل کنن دیگه . آخه تقصیر ما چیه. وصل کن
      • ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
        
        
    • نیکو ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      ضرر کسب و کار ما رو کی جبران میکنه؟
    • ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      
      
      حتی پیامک رو هم قطع کردید. تا چند روز پیش تلفن ها هم قطع بود. اینترنت پیش کش ...واقعا خجالت آوره.
    • Shahein ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      عوامل موسادوتروریست ازاینترنت ماهواره ای استفاده میکنه وقطع اینترنت خسارت زیادی به ملتی که پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند واردکرده بخدا حق مردم این نیست به اندازه ی کافی ازدشمن خوردیم
    • فردین ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      اینترنت کی وصل میشه؟؟؟
    • مبینا ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      اینترنت بین الملل حق همه ما هست تنها وسیله سرگرمی نیست میلیون ها ادم با این پلتفرم ها کار میکردن باز هم از پس این هزینه ها بر نمیومدن وای از الان که قطعه این اقدام برای کنترل شرایط بسیار ناعاقلانس
    • حمزه ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      لطفا نت بین المللی را زودتر وصل بکنید خواهشا وزیر ارتباطات
    • متین ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      آقا حداقل اگه یه روز دقیق بگین کی وصل میشه ما باز میتونیم تحمل کنیم این حسی که نمیدونیم کی وصل میکنین خیلی بدتر و سخت تر از نداشتن اینترنته خواهش میکنم اطلاع بدین حداقل
    • بدبخت ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      ماهایی که روزای اعتراض حتی پاهامونم نمیذاشتیم بیرون از خونه چه گناهی داریم ؟ چرا باید همیشه تاوان بقیه رو پس بدیم؟ بخدا دیگه تحمل نداریم دو سه ماه بعد کنکوره به هیچکدوم از جزوه هام دسترسی ندارم خواهش میکنم هرچه زودتر اقدام کنید این یک خواهشه نه اعتراضه نه دستور
    • بی تام ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      سلام تورو خدا وصل کنید بخدا همه درسا امتحانامون وابسته ب همین نته خانوادمون دوره
    • ماهور ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      چرا هیچ کس در قبال خاموشی دیجیتال پاسخگو نیست ؟؟ مردم دارن ضرر میکنن، با هیچ کس نمی‌تونیم در ارتباط باشیم، زندگیمون رو هواست، کسب و کارمون از هم پاشیده، حق این مردمم که در قرن ۲۱ از اینترنت و ارتباطات بهره مند باشن، آخه نه پیامک، نه حتی پیام رسان های داخلی؟؟؟ تو رو خدا پیگیری کنید
    • ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      به عنوان ادم کم شنوا و ناشنوا حداقل پیامک رو فعال کنید ما نیاز داریم با خانواده و دوستان در ارتباط باشیم
    • من ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      مگه میشه در عصرِ ارتباطات و دیجیتال زندگی کنی ولی از اینترنت و کسب کار اینترنتی و ارتباطات محروم باشی؟؟؟ اینترنت آب و برق نیست که قطع بشه، اینترنت زندگی و تجارت مردمه
      • ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
        
        
    • ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      ما تا زنده ایم پشت نظام و رهبر و کشورمان هستیم، از مسئولین می‌خوایم اونا هم هوای ما رو داشته باشن، کسب و کار همه تخته شده، ن میشه با اعضای کسب و کارمون ارتباط داشته باشیم، ن میشه کتاب و .... سفارش بدیم، ما یه عده دانشجو هستیم هم کار میکنم هم درس میخونیم، همه زندگیمون از هم پاشیده، انگار در عصرِ حجر زندگی میکنیم، یک هفته است ن پیامک ن اینترنت و ن حتی پیام رسان های داخلی کار نمیکنن، در بی خبری و خاموشی به سر میبریم، لطفاً پاسخگو باشید پیگیری کنید
    • 🇮🇷ایران ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      واقعا شرایط سختی داره میگذره روحیمون خراب شده ۶روزه اتصال به اینترنت قطع شده بی صبرانه منتظر روزی هستیم که درست بشه و به روال عادی زندگی برگردیم لطفا حال مردم رو درک کنید ما ایرانمون رو دوست داریم ولی بیشتر از گرونی و.. نبود اینترنت خیلی اذیت میکنه🙂🇮🇷
    • فرهاد ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      بنظرم قبل ازینکه بفکر سکو های داخلی باشیم و میلیارد ها تومان رو خرج مسایل فنی بکنیم بهتره ببینیم چرا مردم به هر چیزی که داخلی هست بی اعتماد شدن ، چرا طرف اپلیکیشن خارجی رو ترجیح میده با اینکه داخلی ها حتی کم هزینه تر هستن . بهتره پول ها خرج اندیشکده ها و مسایل علوم انسانی بشه . متاسفانه حکومت ما فقط یک روایت رو می‌شنوه ، اونم فقط اون روایتی هست که خودش دلش میخواد .
    • ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      لطفا از شما خواهش میکنم اینترنت ملی رو وصل کنید
      
      
    • زهره ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      لطفا لطفا اینترنت بین الملل رو وصل کنید کسب کار انلاینمون به فنا رفت
    • ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      ما محقق ها که باید مقاله هامون رو تا ددلاین خاصی برای مجلات خارجی میفرستادیم داره ددلاین تموم میشه و همه زخمات ما هم به باد فنا میره. بعد میگین رشد علم در ایران. من دانشحو‌ چه گلی باید به سرم بگیرم بدون گوگل لسکولار، بدون اندنوت، بدون هوش مصنوعی… واقعا فکر ماها باشین و اینها رو دسترسیش رو ازاد کنید حداقل دانشجو استاد پژوهشگر مملکت زحماتش به باد نره. خدا رو خوش نمیاد. نن بین المللی که فقط تلگرام و اینستاگرام نیست
    • ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      نت وصل کنین دیوونه شدیم کلافه شدیم
    • محمد ۰۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      
      
      لطفا خواهشا فقط محدودیت پیامک های برنامه های ایرانیو بردارید اصلا نت ملی باشه من مشکلی ندارم میتونم با روبیکا ایتا و سروش و بله مشکل کسب کارمون حل بشه حداقل
    • علیرضا IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      
      
      آقا تو روخدا این اینترنت رو وصل کنید بابا بخدا مردم بدبخت شدن دهها هزار خونواده توی وضعیت اقتصادی نونشون قطع شده چون کسب و کارشون روی همین اینترنته کم بدبختی نداریم اینم اضافه نکنید روش دیگه
    • مینا IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      
      
      والا دیگه همه هم پرخاشگر شدن هم افسرده یه هفتس یا پیام کوتاه نمیشه فرستاد رسما انگار دوران قاجاره
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      
      
      اینترنت و وصل کنید ما دانش آموزان کنکوری چه گناهی کردیم از درسام عقب موندم تمام جزوه ها ویدیو های آموزشی نیاز به اینترنت داریم ترو خدا به آینده ما رحم کنید آینده ما بستگی به این کنکور داره یه هفتس هیچ درسی نتونستم بخونم
    • یک انسان IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      
      
      ما انسانیم
    • ایرانی ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
      
      
      خواهشا اینترنت رو وصل کنید
    • محمد ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
      
      
      امتحانات نزدیکه و ما نمیتونیم به طور مفید درس بخونیم خواهشا اینترنت رو وصل کنید
    • . ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
      
      
      بابا توروخدا وصل کنید هرچی جزوه داریم مونده تو تلگرام چطوری امتحان بدیم اخه؟؟؟؟؟

