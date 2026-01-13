۲۴ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۳

مخالفت اکثر مردم آمریکا با هرگونه ماجراجویی ترامپ علیه ایران

بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف هرگونه اقدام نظامی دولت ترامپ علیه ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی از کاخ سفید اعلام کرد که بر خلاف دولتمردان و سیاستمداران آمریکا، بیش از نیمی از مردم این کشور مخالف هرگونه اقدام نظامی دولت ترامپ علیه ایران در راستای حمایت از اغتشاشگران و تروریست‌های مزدور هستند.

بر اساس این گزارش، ۵۱ درصد مردم آمریکا مخالف گزینه نظامی علیه ایران هستند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا ممکن است علیه ایران، دست به ماجراجویی بزند، گفته بود: ما این موضوع را به طور جدی بررسی می‌کنیم. ارتش در حال بررسی این موضوع است. ما در حال بررسی برخی گزینه‌های قدرتمندانه هستیم و در نهایت تصمیم می‌گیریم.

    ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      دستانش آغشته شده به خون هزاران هزار انسانهای بی گناه مرگ بر ترامپ و مرگ بر نتانیاهو کودک کش

