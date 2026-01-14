به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که احتمال ارجاع پرونده رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بین المللی در صورت عدم لغو قوانین علیه آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد که اموال و دارایی‌های این آژانس که توسط رژیم صهیونیستی مصادره شده باید برگردانده شوند.

پارلمان رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۴ قانونی را وضع کرد که بر اساس آن فعالیت‌های آن روا در اراضی اشغالی ممنوع اعلام شد چرا که تل‌آویو مدعی است این آژانس وابسته به سازمان ملل با نیروهای حماس همکاری کرده است.

اقدامات این چنینی رژیم صهیونیستی در راستای محدود کردن فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری در اراضی اشغالی با هدف از بین بردن هر گونه روند خدمات رسانی به ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد.