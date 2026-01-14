به گزارش خبرگزاری مهر، فتح اله حسینی رییس فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) این فراکسیون گفت: در این نشست، دغدغه‌های ایثارگران و جانبازان با حضور اعضای فراکسیون و مسئولان مربوطه به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از نیمی از جامعه ایثارگران خواستار افزایش حقوق هستند، افزود: در این جلسه، بیمه رزمندگان معسر و جامعه ایثارگری مورد توجه قرار گرفت، با توجه به رشد تورم در کشور، بیش از نیمی از ایثارگران احساس نیاز به افزایش حقوق دارند و این موضوع باید به صورت ویژه در نظر گرفته شود.

حسینی در ادامه تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس حقوق بگیر هستند و تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از رزمندگان هیچ حقوقی دریافت نکرده و تحت پوشش هیچ سازمان یا نهادی نیستند؛ در این نشست، مقرر شد این گروه از رزمندگان نیز تحت حمایت قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه رزمندگان، اظهار داشت: همچنین تاکید شد تمام رزمندگانی که حداقل ۶ ماه و یک روز سابقه ایثارگری دارند، مشمول خدمات دفترچه بیمه نیروهای مسلح شوند. افزایش حقوق این گروه از عزیزان نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و انتظار می‌رود این موضوعات به طور ویژه در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده مورد بررسی قرار بگیرند.

حسینی با اشاره به مسائل درمانی جانبازان و ایثارگران، یادآور شد: احراز هویت ایثارگران و جانبازان و هزینه‌های درمانی این گروه از عزیزان از مباحث اصلی این جلسه بود. تبدیل وضعیت این گروه از ایثارگران نیز مورد توجه قرار گرفت، پیگیری مشکلات ایثارگران در سطح مجلس مورد تأکید قرار دارد و انتظار می‌رود مجلس توجه خود را در بودجه سال ۱۴۰۵ به این گروه از جانبازان و ایثارگران جدی بگیرد.

وی با بیان اینکه دغدغه امروز نمایندگان مسئله معیشت و سفره‌های مردم است، خاطر نشان کرد: مجلس دوازدهم در این شرایط سخت، تلاش می‌کند تا مشکلات اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهد. فراکسیون ایثارگران نیز در این راستا تلاش دارد تا آن دسته از ایثارگرانی که در شرایط خاص کشور آسیب دیده‌اند، از ابعاد مختلف به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.