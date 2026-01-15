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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

اعزام ۲ کاروان حج از استان قزوین در بهمن ماه

اعزام ۲ کاروان حج از استان قزوین در بهمن ماه

قزون- مدیرحج و زیارت استان قزوین گفت: برای بهمن ماه مصادف با ماه شعبان ۲ کاروان از استان قزوین به حج اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر سلیمی اظهار کرد: برای ۱۵ بهمن ماه مصادف با ایام ماه شعبان دو کاروان برای حج عمره اعزام خواهند شد، اولین کاروان از قزوین و دومین کاروان از تاکستان اعزام خواهد شد.

وی با اعلام اینکه ۸۰ درصد از ظرفیت اعزام حج برای ماه شعبان باز است، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از روز گذشته ۲۴ دی ماه آغاز شده است و علاقه‌مندان برای تشرف به حج می‌توانند به سایت حج و زیارت مراجعه کرده و از نحوه اعزام و قیمت‌ها اطلاع پیدا کنند.

مدیرحج و زیارت استان قزوین بیان کرد: متقاضیان جهت ثبت‌نام در کاروان‌ها می‌توانند از ساعت ۹ صبح به سامانه my.haj.ir و یا دفاتر خدمات زیارتی سطح استان مراجعه کنند تا ثبت‌نام آنان از طریق درگاه ملی صورت گیرد.

کد مطلب 6722214

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