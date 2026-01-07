رشیدیان: نقش روحانیون در تحقق اهداف فرهنگی عمره اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در نشست صمیمی با روحانیون کاروان‌های عمره‌گزار در مکه مکرمه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به ماهیت معنوی و فرهنگی سفر عمره اظهار کرد: این سفر، صرفاً یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای بازسازی معنوی و ارتقای معرفت دینی زائران است و تحقق این هدف، بیش از هر چیز بر عهده روحانیون و عوامل فرهنگی کاروان‌هاست.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وظیفه فراهم‌سازی مقدمات سفر از جمله ثبت‌نام، ویزا، حمل‌ونقل، اسکان و تغذیه را بر عهده دارند، افزود: اگرچه این اقدامات ضروری است، اما ثمره نهایی این تلاش‌ها زمانی محقق می‌شود که زائر، با فلسفه و هدف اصلی عمره آشنا شود و از این فرصت برای تقرب الهی و خودسازی بهره ببرد.



رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین پرواز، انتقال ارز و خدمات اجرایی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این مسائل ناشی از تحریم‌ها و فشارهای نظام مالی و بانکی بین‌المللی است و ارتباطی به ضعف مدیریتی داخلی ندارد. با این وجود، سازمان حج و زیارت تلاش کرده است تا با مدیریت هزینه‌ها، از افزایش غیرضروری قیمت سفرهای زیارتی جلوگیری کند.

رشیدیان با تأکید بر علاقه و فطرت دینی مردم ایران نسبت به زیارت گفت: استقبال گسترده از ثبت‌نام عمره و حج، عتبات و اربعین، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این سفرها در میان مردم است و همین موضوع، مسئولیت ما را در بهره‌گیری فرهنگی از این فرصت دوچندان می‌کند.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به تبیین فلسفه عمره پیش از سفر، حین سفر و پس از بازگشت زائران شد و افزود: اگر زائر پس از پایان این سفر معنوی، همان فرد پیش از سفر باشد، به هدف اصلی عمره دست نیافته است؛ زائر باید با تحول اخلاقی و معنوی به کشور بازگردد.

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی در تعامل با زائران تأکید کرد و گفت: تشکیل و استمرار گروه‌های فرهنگی در فضای مجازی می‌تواند ارتباط روحانیون با زائران را حتی پس از سفر حفظ کرده و زمینه‌ساز یک جریان فرهنگی ماندگار شود.