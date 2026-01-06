به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در جلسه مشترک با همکاران بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عملیات عمره در مکه مکرمه، با اشاره به ازسرگیری عمره ایرانیان، این اتفاق را نعمتی بزرگ و حاصل عنایت الهی دانست و گفت: فعال شدن دوباره عمره، پاسخ به انتظار طولانی مشتاقانی است که سالها در آرزوی تشرف به سرزمین وحی بودند.
وی با قدردانی از زحمات خادمان عمره اظهار داشت: همه کسانی که در این مسیر خدمت میکنند، اگر از این فرصت برای خدمت صادقانه استفاده نکنند، دچار خسران شدهاند.
حجت الاسلام والمسلمین نواب گفت: آمدن به این سرزمین خود توفیق است، اما بهرهبرداری درست از این توفیق اهمیت بیشتری دارد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، افزود: با وجود همه تنگناها، خدمات ارائهشده به زائران ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح قابل قبولی است، اما این به معنای رضایت کامل نیست. ما معتقدیم میتوان عمره را بهتر از این هم اداره کرد و خدمات شایستهتری ارائه داد.
حجتالاسلام نواب، هماهنگی و همافزایی مدیران و روحانیون کاروانها را از عوامل اصلی موفقیت دانست و گفت: اگر هر یک از این دو نقش بهدرستی ایفا نشود، تلاش طرف دیگر نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لازم است مدیران و روحانیون بهگونهای توجیه و پشتیبانی شوند که در ایام عمره، فارغ از دغدغههای شخصی و شغلی، تمام تمرکز خود را بر خدمت به زائران بگذارند.
وی با اشاره به هزینه زائران برای تشرف به عمره، تصریح کرد: زائران با تحمل فشارهای اقتصادی فراوان به این سفر میآیند و انتظار دارند علاوه بر خدمات رفاهی، از نظر معنوی و فرهنگی نیز بهرهای ماندگار با خود به کشور بازگردانند؛ بهگونهای که پس از بازگشت، این سفر را نقطه عطفی در زندگی خود بدانند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت همچنین بر لزوم برنامهریزی علمی در حوزه بهداشت و درمان زائران تأکید کرد و گفت: تعداد درمانگاهها، پزشکان و خدمات درمانی باید بر اساس شاخصهای علمی و سرانههای مشخص تعیین شود تا در شرایط عادی و نیز در مواقع بروز بیماریهای فصلی یا موجهای خاص، پاسخگوی نیاز زائران باشد.
در پایان این جلسه، حجتالاسلام نواب با دعا برای قبولی خدمات خادمان عمره، از خداوند متعال خواست ماههای پیشرو را ماههایی همراه با خدمترسانی بهتر به زائران قرار دهد و یاد و خاطره خادمان درگذشته عمره را گرامی داشت.
