بصیرت مردم نقشه شوم دشمنان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدباقر عبادی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلی المهدی(عج) بیرجند به اغتشاشات اخیر اشاره کرد و آن را نتیجه جنگ نرم، تحریمهای اقتصادی و فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.
وی از سادهلوحی برخی افراد در قبال دشمنان و جنگ رسانهای آنها هشدار داد و گفت: نوچههای آمریکا و رژیم صهیونیستی سالهاست ایران را تحت تحریم قرار دادهاند و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از این تحریمهاست.
وی افزود: دشمنان با جنگ رسانهای و فریب دادن سادهلوحها، خود را حامی و دلسوز ملت ایران معرفی میکنند.
وی با اشاره به اعتراف وزیر امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا در شبکه ایکس که ماموران موساد در کنار تروریستها در خیابانهای تهران حضور داشتند، گفت: این اغتشاشات نه فقط جنایتی علیه امنیت کشور است، بلکه جنایتی علیه مردم و اموال عمومی است.
وی عنوان کرد: این جاسوسان، با پول دریافتی، سعی دارند مدافعان امنیت و مردم عادی را به شهادت برسانند و اموال دولتی و خصوصی را ویران کنند.
حجتالاسلام عبادی تأکید کرد: افراد زیادی نقد و اعتراض سازنده دارند و کسی هم با منتقدان مخالفت ندارد، و یکی از نقدها هم اینداست که مزایا و اهداف طرح یکسازی ارز باید برای مردم معرفی شود.
وی ادامه داد: باید بدانیم که این جنگهای نرم و تحریمها هدفشان ویران کردن کشور و تجزیه و لیبیسازی ایران است.
او گفت: جنگ رسانهای امروز، تکمیلکننده جنگ اقتصادی و تحریمهای دشمن است و دشمن حتی از کودکان این مرز و بوم هم نمی گذرد.
امام جمعه موقت بیرجند از راهپیمایی و حماسه تاریخی ملت ایران در ۲۲ دی ماه امسال قدردانی کرد و افزود: این انقلاب در طی فرود و فرازهای بسیاری قرار داشته است، اما همواره ملت ایران با بصیرت و شجاعت خود در این آزمونها سربلند بوده است.
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