به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی که به تازگی مقام اول را در رشته کارتون در مسابقه بین‌المللی «ترور آنلاین» به دست آورده و به عنوان داور در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز حضور داشته است، در روزهای قطع اینترنت سراسری و بعد از داوری دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران، با همراهی سیدمسعود شجاعی طباطبایی مهمان خبرگزاری مهر شد و درباره مسائل روز و هنر کاریکاتور در ایران و برزیل صحبت کرد.

کینیو، اهل شهر بلو هوریزونته از ایالت میناجرایس کشور برزیل است و حدود ۳۰ سال سابقه حرفه‌ای در کاریکاتور مطبوعاتی و هنری دارد. وی مقام‌های بسیاری در رویدادهای بین‌المللی کسب و تاکنون ۲ بار به ایران سفر کرده است. سال گذشته در پنجاه و دومین دوره سالانه کاریکاتور «پراسیکابا» برزیل توانسته جایزه بزرگ و اول را به صورت همزمان دریافت کند. به گفته این هنرمند برزیلی، هدفش از شرکت در رویدادهای بین‌المللی، دیده شدن آثارش در سطح جهانی است و بحث جایزه برایش اهمیت ندارد.

این هنرمند برزیلی به گفته مسعود شجاعی طباطبایی، در سومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» هم شرکت کرده که حائز یکی از رتبه‌های برتر شده و قرار است به زودی در مراسم پایانی این رویداد تجلیل شود.

کینیو کاریکاتوریست برزیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوعاتی که بیشتر دغدغه ترسیم آنها را دارد، توضیح داد: از جمله موضوعاتی که مدتی طولانی روی آن کار می‌کنم، بحث مقابله با امپریالیسم و مظلومیت مردم فلسطین، دفاع از این سرزمین و مشکلات مردم فلسطین و غزه، است. موضوع دیگری که در کارهای من دیده می‌شود، بحث بی‌احترامی ترامپ نسبت به مردم دنیا و فرهنگ‌های دیگر است که اخیراً نیز رئیس جمهور ونزوئلا را دزدید و از آشوبگران داخل ایران حمایت می‌کند که اموال مردم را نابود کردند. ترامپ دیوانه و احمق است و در پیامی، خود را رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا معرفی کرده است! برزیل و کلمبیا، 2 کشور بزرگ آمریکای لاتین هستند که در مقابل حرف‌های ترامپ می‌ایستند و اجازه نفوذ را به او نمی‌دهند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وضعیت هنر کاریکاتور در برزیل با توجه به اینکه یکی از قطب‌های اصلی این هنر در جهان محسوب می‌شود، گفت: کاریکاتور در برزیل رو به جلو است که شاید یکی از دلایل این مهم، ویژگی روشنگری این هنر است که می‌توان موضوعات را با استفاده از هنر کاریکاتور در اذهان عمومی مردم فرهنگ‌سازی کرد. کاریکاتور در اذهان مردم پنجره‌ای از جریانات باز می‌کند که از این طریق، می‌توان با امپریالیسم مقابله کرد. هنرمند، نور هنر و بیانش را از طریق پنجره‌ای که گشوده شده، در اذهان عمومی نشر می‌دهد.

کینیو عنوان کرد: امروز باید این قدرت و توانایی را داشته باشیم که بتوانیم در یک لحظه، مطلبی را در اذهان مردم جای بدهیم که کار اصلی کاریکاتوریست همین است که در لحظه بتواند پیام مدنظرش را منتقل کند. من قدرت هنر را می‌بینم و خیلی خوشحالم که هنر کاریکاتور در مقابل امپریالیسم قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشکلی ضد آمریکایی در برزیل، درباره آن توضیح داد: امروز رد و بدل شدن اطلاعات خیلی زیاد است و قاعدتاً با این حجم از اطلاعات که خیلی‌ از آنها دروغ و هجمه است، صدای یک کاریکاتوریست ممکن است به گوش نرسد اما اگر همه ما کاریکاتوریست‌ها با هم یک‌صدا در مقابل جریان امپریالیسم و ترامپ قرار بگیریم، صدای ما به گوش خیلی از مردم دنیا خواهد رسید. ما کاریکاتوریست‌های برزیلی تشکلی داریم که در آن همه ما با یک تفکر دورهم جمع می‌شویم و در مقابل امپریالیسم و دفاع از مظلومان، قلم می‌زنیم.

این هنرمند کاریکاتوریست برزیلی در پاسخ به پرسشی درباره اثرش که در رویداد «ترور آنلاین» مقام اول را کسب کرده است، گفت: در این دوره مسابقه «ترور آنلاین»، آثار خوبی دیدم، من نیز با یک اثر کارتونی که مارک زاکربرگ و ایلان ماسک دست در دست پینوکیوی دماغ دراز که نمادی از دروغ است، هستند در این دوره حضور داشتم. با این اثر سعی کردم نشان دهم رسانه‌های غربی وابسته به امپریالیسم دروغ می‌گویند. یک اثر دیگرم در این رویداد، نیز به غزه اشاره دارد و قلب غزه در زمین ریشه دارد و تپنده است و زنده و پابرجاست.

اثر کارتونی کینیو که در «ترور آنلاین» رتبه اول بخش کارتون را دریافت کرد

وی بیان کرد: کاریکاتور در برزیل سابقه طولانی‌تری نسبت به ایران دارد اما در ایران هم کاریکاتوریست‌های خوبی دارید؛ 2 باری که به ایران سفر کردم هر بار با کاریکاتوریست‌های خوبی دیدار داشتم که پیشرفت جدی کرده‌اند و این نشانه رشد کاریکاتور در ایران است. هنرمندان می‌توانند موضوعات خوبی نیز از جمله موضوعات سیاسی را دستمایه قرار دهند و مردم هم با دید سیاسی باز آنها را درک کنند.

کینیو که به عنوان داور در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز حضور داشت، درباره آثار این دوسالانه و معیارهای داوری‌اش گفت: تعداد زیادی آثار از هنرمندان سراسر جهان در دوسالانه کاریکاتور تهران دیدم که خیلی خوب و انتخاب موضوع «عجله» نیز جالب بود. ایده‌های جذابی با موضوع عجله ترسیم شده بودند که برایم قابل قبول بود. چون موضوع «عجله» بود من آثاری را که خوب توانسته بودند مسأله عجله را بیان کنند و در کارشان نوآوری بود و خلق اثر جدیدی داشتند که نمونه قبلی نداشت، تایید می‌کردم اما آن آثاری که قبلاً نمونه‌ای از آنها بود و نوآوری در خلق نداشتند، رد کردم.

وی در مورد مردم ایران عنوان کرد: مردم ایران خیلی مردم دوست داشتنی و بامحبتی هستند، تاریخ و فرهنگ غنی و هنرمندان خوبی دارند و آداب و رفتار ایرانی‌ها خیلی شبیه به برزیلی‌ها است و به همین دلیل در هر 2 باری که به ایران آمدم، احساس غربت نکردم.

این هنرمند کاریکاتوریست برزیلی در پایان گفت: ایران توانسته خیلی خوب مسابقات کارتون و کاریکاتور بزرگی را در سطح جهان ساماندهی و برگزار کند و برای بیان حقایقی که شاید در هیچ کجای دنیا نمی‌توان آنها را مطرح کرد هنرمندان بزرگی را نیز کنار هم جمع کند برای مثال مسابقه «ترور آنلاین» را نمی‌توان در جایی غیر از ایران برگزار کرد، چون دچار محدودیت‌هایی می‌شوند. جالب است بدانید صفحه فیس‌بوک من به دلیل انتشار برخی آثار ضد آمریکایی و ضدصهیونیستی، بسته شده است و ترور آنلاین را به معنای واقعی حس کرده‌ام.