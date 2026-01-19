به گزارش خبرگزاری مهر، خانم اشرف السادات ارمکان مدیر کل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در گفتگو با واحد خبر، عنوان کرد: پذیرش و ثبت‌نام آزمون ورودی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ تا ۲۲ بهمن سال جاری تمدید شد.

آزمون سطح دو به صورت مجازی برگزار می‌شود

مدیرکل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: آزمون سطح دو به صورت مجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ و آزمون سطح سه و چهار به صورت حضوری در مراکز آزمون در روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: نتایج اولیه آزمون ورودی ۲۰ اردیبهشت اعلام می‌شود و همزمان ثبت‌نام برای مصاحبه نیز آغاز خواهد شد.

ارمکان در ادامه شیوه‌های تحصیل و دوره‌های آموزشی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها اشاره کرد و افزود: دوره‌های تحصیلی چهارساله به صورت تمام‌وقت خوابگاهی، تمام‌وقت روزانه صبح، تمام‌وقت روزانه عصر، دوره‌های تحصیلی شش ساله به صورت نیمه‌وقت صبح و نیمه‌وقت عصر ارائه می‌شود. همچنین علاوه بر دوره‌های حضوری، دوره‌های مجازی و غیرحضوری نیز متناسب با توانمندی داوطلبان تعریف شده است.

وی اظهار داشت: منابع آزمون ورودی سطح دو جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها شامل کتاب «آشنایی با قرآن (جلد چهارم)» تألیف شهید مطهری کتاب «دین و زندگی ۳» پایه دوازدهم رشته علوم انسانی، کتاب «احکام ویژه دختران» پایه دهم رشته علوم و معارف، کتاب عربی پایه دهم تا دوازدهم رشته انسانی و همچنین استعداد تحصیلی می‌شود و نسخه الکترونیکی برخی از منابع نیز در سامانه پذیرش بارگذاری شده است.

معرفی رشته‌های سطح سه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

مدیرکل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به برنامه آموزشی سطح سه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه آموزشی سطح سه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ویژه داوطلبان ایرانی دارای مدرک سطح دو حوزه علمیه یا کارشناسی پیوسته در رشته‌های همسو با رشته‌های دانشگاهی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه رشته‌های سطح سه به سه شیوه آموزشی شامل حضوری، مجازی (آنلاین) و غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: در مقطع تحصیلی سطح سه، ۱۴ رشته و گرایش برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ارائه شده است.

وی افزود: رشته‌های مقطع سطح سه شامل تاریخ و سیره اهل‌بیت(ع)، تبلیغ با گرایش حج، تبلیغ رسانه و فضای مجازی، مطالعات دین و فضای مجازی با گرایش هوش مصنوعی، تربیت دینی کودک و نوجوان، مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی، مدیریت آموزشی، تفسیر و علوم قرآن، فقه و اصول، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، زبان و ادبیات عربی، مطالعات اسلامی زن و خانواده و علوم و معارف حدیث شیعه هستند.

وی خاطرنشان کرد: امسال در دفترچه راهنمای مقطع سطح سه که از سوی اداره کل سنجش و پذیرش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها منتشر شده است، علاوه بر دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو، فارغ التحصیلان ۶۹ رشته دانشگاهی می‌توانند در این رشته‌های تحصیلی ثبت نام کنند.

عناوین رشته‌های تحصیلی سطح چهار جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

وی همچنین به رشته‌های تحصیلی سطح چهار اشاره کرد و بیان داشت: جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در ۸ رشته تحصیلی سطح چهار طلبه می‌پذیرد.

وی افزود: رشته‌های تحصیلی سطح چهار برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ شامل ادبیات عربی، تاریخ و سیره پیامبر اعظم(ص)، تفسیر تطبیقی، فقه خانواده، فلسفه تعلیم و تربیت تطبیقی، کلام اسلامی، حکمت متعالیه و مطالعات اسلامی ـ اجتماعی خانواده هستند.

پذیرش بین‌الملل

ارمکان درباره پذیرش بین‌الملل توضیح داد: دانشجویان غیرایرانی پس از ثبت‌نام اینترنتی، بارگذاری مدارک و تأیید صلاحیت اولیه، برای مصاحبه آنلاین دعوت می‌شوند.

شرایط معافیت از آزمون اولیه در سطوح مختلف

ارمکان با تشریح شرایط معافیت از آزمون اولیه در سطوح مختلف، گفت: در سطح دو، حافظان ۱۵ جزء قرآن، دارندگان دیپلم، کاردانی یا کارشناسی با معدل ۱۷ به بالا، دارندگان کارشناسی ارشد و بالاتر، رتبه‌های برتر المپیادها و جشنواره‌های علمی و مربیان قرآنی دارای مدرک رسمی از آزمون اولیه ورودی معاف هستند و تنها باید در مصاحبه شرکت کنند که مصاحبه در این مقطع فقط گزینشی و مربوط به سنجش استعداد است.

وی ادامه داد: معافیت در سطح سه شامل فارغ‌التحصیلان سطح دو با معدل ۱۹ به بالا، نخبگان و استعدادهای برتر و رتبه‌های برتر مسابقات علمی کوثر می‌شود. همچنین در سطح چهار، دارندگان مدرک سطح سه با معدل ۱۸ به بالا، نخبگان و استعدادهای برتر و اساتید جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با شرایط مشخص‌شده از آزمون اولیه معاف هستند، اما مصاحبه علمی و گزینشی در همه سطوح الزامی است.

ارمکان ادامه داد: داوطلبان برای ثبت نام به سامانه سنجش و پذیرش به نشانی https://paziresh.jz.ac.ir/ مراجعه کنند، همچنین برای آگاهی از اطلاعیه‌های سنجش و پذیرش در کانال این بخش در ایتا به نشانی https://eitaa.com/jz_paziresh عضو شوند.

وی از داوطلبان خواست تا پیش از ثبت نام، با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش و دریافت دفترچه آزمون و مطالعه آن یا شرایط آزمون و پذیرش در سطوح مختلف آشنا شوند و پس از آن اقدام به خرید کارت و ثبت نام کنند.