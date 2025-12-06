به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهره برقعی، ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد با تشریح برنامه‌های آموزشی و مهارتی جامعه الزهرا (س) گفت: پذیرش و ثبت‌نام آزمون ورودی داوطلبان سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در سطوح دو، سه، چهار از فردا ۱۶ آذرماه آغاز شده و تا ۱۹ دی‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: حوزه‌های علمیه به نیروی جوان، اندیشمند و متعهد نیاز دارند و جامعه‌الزهرا (س) تلاش کرده برنامه‌های آموزشی خود را به‌روز، مهارت‌محور و منطبق با نیازهای نسل جدید طراحی کند تا طلاب پس از پایان تحصیل بتوانند در مشاغل مرتبط حضور مؤثر داشته باشند.

برقعی با اشاره به فعالیت «کمیته کارویژه‌ها» گفت: این کمیته شرایط علمی، مهارتی و اخلاقی طلاب را بررسی می‌کند تا مسیرهای تخصصی مطابق استعداد و توانمندی هر فرد طراحی شود و طلاب پس از فراغت از تحصیل در حوزه‌های کاری مشخص شناخته شوند.

مدیر جامعه الزهرا (س) تنوع شیوه‌های آموزشی از جمله حضوری، غیرحضوری، مجازی، تمام‌وقت، پاره‌وقت و دوره‌های آزاد معارف اسلامی را یکی از مزیت‌های این مجموعه برشمرد و افزود: هر فرد با انگیزه رشد معنوی و علمی می‌تواند وارد مسیر تحصیل شود و برای تحصیل در سطوح بالاتر، چه در دانشگاه و چه در خود جامعه‌الزهرا، زمینه لازم فراهم است.

مدیر سنجش و پذیرش جامعه‌الزهرا (س)، نیز درباره برگزاری آزمون‌ها گفت: آزمون سطح دو در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۷ فروردین سال آینده به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و آزمون سطح سه و چهار نیز ۲۸ فروردین به شکل حضوری در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد تا داوطلبان از شهرهای مختلف با مشکل مواجه نشوند.

اشرف‌السادات ارمکان، درباره تنوع دوره‌ها توضیح داد: دوره‌های تمام‌وقت خوابگاهی، تمام‌وقت روزانه صبح و عصر چهار ساله و دوره‌های نیمه‌وقت و مجازی حدود شش ساله است و انتخاب تعداد واحدها متناسب با توان داوطلب انجام می‌شود. همچنین جامعه‌الزهرا (س) تنها حوزه‌ای است که برای خواهران ایرانی شرط سنی ندارد، هرچند استفاده از خوابگاه محدودیت سنی ۱۸ تا ۲۰ سال دارد.

ارمکان درباره معافیت‌ها افزود: حافظان ۱۵ جز قرآن، دارندگان مدارک تحصیلی با معدل بالا، رتبه‌های برتر المپیادها و مربیان قرآنی از آزمون سطح دو معاف هستند. فارغ‌التحصیلان سطح دو که کمتر از یک سال از فراغت آن‌ها گذشته باشد، مشمولان طرح فرزندآوری و اعضای استعدادهای برتر نیز تحت شرایطی از آزمون اولیه معاف خواهند بود.

معاون آموزش و تربیت جامعه‌الزهرا (س)، افتخار یوسفی، از اضافه شدن رشته‌های «تحقیق رسانه و فضای مجازی» و «مطالعات دینی و فضای مجازی با گرایش هوش مصنوعی» به برنامه‌های آموزشی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت نقش‌آفرینی بانوان طلبه در عرصه رسانه انجام شده و رشته «مدیریت آموزشی» نیز با توجه به حضور گسترده بانوان در آموزش‌وپرورش تقویت شده است.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان ۷۳ رشته دانشگاهی می‌توانند برای سطح سه ثبت‌نام کنند و رشته‌های جدیدی نیز برای طلاب بین‌الملل و سطوح سه و چهار افزوده شده است. سال گذشته حدود ۵۰۰ دانشجوی بین‌الملل ثبت‌نام کردند و از میان ۱۰ هزار طلبه فعال، بیش از یک‌هزار نفر طلاب بین‌الملل هستند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌الزهرا (س) به نشانی www.jz.ac.ir مراجعه کنند.