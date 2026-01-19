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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

زارع: جاده بوشهر - شیف - گناوه خرداد آینده افتتاح می‌شود

زارع: جاده بوشهر - شیف - گناوه خرداد آینده افتتاح می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: جاده ساحلی بوشهر - شیف - گناوه ۷۷ درصد پیشرفت دارد و تا خرداد سال آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در بازدید از پروژه‌های حوزه راه استان بوشهر اظهار کرد: یکی از محورهای مهم مواصلاتی در استان، محور بوشهر گناوه است که دارای تردد بالایی است.

وی اضافه کرد: در قطعه ۱۵ کیلومتری مسیر جاده ساحلی بوشهر - شیف - گناوه سه دستگاه پل بزرگ اجرایی شده که تاکنون ۲ پل تکمیل و عملیات اجرایی پل سوم نیز فعال است.

استاندار بوشهر به پیشرفت ۷۷ درصدی این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: با تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد تسریع در روند تکمیل آن خواهیم بود.

وی از اختصاص ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای سرعت بخشی در اجرای این طرح خبر داد و افزود: بر اساس اعلام پیمانکار ، تا خردادماه سال آینده شاهد بهره‌برداری از این محور خواهیم بود.

کد مطلب 6724978

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