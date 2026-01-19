به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در دوره توانمند سازی حافظان قرآن کریم کارکنان فراجا با تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص) و با اشاره به اهمیت حضور در جوار حرم مطهر، فراگیری آموزه‌های قرآنی را زمینه‌ساز توفیق و برکت در زندگی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی، با تأکید بر اینکه قرآن باید مقدمه‌ای برای عروج انسان و رسیدن به سعادت باشد، خاطرنشان کرد: شرط اصلی بهره‌مندی از این توفیق، اخلاص در نیت و فعالیت برای رضای خداوند است و باید از درگاه اهل بیت علیهم السلام برای ثبات قدم در این مسیر و عاقبت‌به‌خیری مدد طلب کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تشریح دیدگاه دو بُعدی نسبت به حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: ما با دو عینک به وقایع نگاه می‌کنیم؛ عینک ظاهر که خشونت، آتش‌زدن مسجد ,قرآن و آسیب به جان مردم را نشان می‌دهد، و عینک باطن که حقیقت ماجرا را آشکار می‌کند.

وی افزود: در باطن این اغتشاشات، دشمن با طراحی گسترده و جنگ مسلحانه در بیش از هزار نقطه کشور قصد شکستن انقلاب را داشت که با هوشیاری ملت ، اقتدار نظام و مجاهدت کارکنان فراجا، این توطئه خنثی شد و دشمن نتوانست به اهداف شوم خود برسد.

وی در ادامه با مقایسه قدرت نظامی ایران با دشمنان، تصریح کرد: اگرچه آمریکا و برخی کشورها از نظر تعداد موشک، پهپاد و تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر از ما هستند، اما عامل اصلی ماندگاری و پیروزی جمهوری اسلامی در تمامی صحنه‌ها، از جنگ تحمیلی تا فتنه‌های مختلف، ایمان و وصل بودن ملت ایران به خدا و قرآن است.

حجت‌الاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: قدرت معنوی و توکل بر خدا (یدالله فوق الایدیه) دست برتری است که دشمن از آن بی‌بهره است و همین عامل باعث شده است که در برابر هر توطئه‌ای ایستادگی کنیم.

این مقام مسئول با بیان نمونه‌هایی از ایستادگی نیروهای انتظامی و مردم در اغتشاشات اخیر، گفت: شاهد بودیم فرماندهانی که با وجود جراحات عمیق و نیاز به بستری طولانی، حاضر به ترک میدان نشدند و حتی خانمانی که با وجود خطرات جانبی، از نیروهای مجروح دفاع کردند. وی تأکید کرد: این روحیه حماسی ناشی از ایمان است که دشمن قادر به درک و تحلیل آن نیست و این اتفاقات سند عزت ملت و اقتدار پلیس است.

شیرازی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه‌های آتی و تدابیر کلان فراجا، بر پنج محور اساسی تأکید کرد:اول، لزوم تلاش جدی برای تربیت حافظان قرآن در محیط کار و خانواده جهت گسترش نور قرآن .دوم، برنامه‌ریزی برای قرآنی کردن تمامی بخش‌های انتظامی و هدف قرار دادن تربیت نیمی از نیروها به عنوان حافظ قرآن .سوم، توجه ویژه به خانواده‌ها و فرزندان نیروها تا سطح جامعه را تحت پوشش آموزش‌های دینی قرار دهند.چهارم، طراحی یک گام بلند و ویژه برای سربازان که مدیران آینده کشور هستند و باید در دوران خدمت با قرآن و معنویت انس بگیرند؛پنجم، توصیه جدی به جوانان برای استفاده بهینه از عمر و فرصت جوانی در حفظ و یادگیری قرآن، چرا که حافظه در این سن آماده‌تر است و این سرمایه معنوی می‌تواند آینده آن‌ها و کشور را تضمین کند.