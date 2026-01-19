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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا:

توکل بر خدا و ایمان، عامل اصلی پیروزی بر توطئه‌های دشمن و اقتدار نظام

توکل بر خدا و ایمان، عامل اصلی پیروزی بر توطئه‌های دشمن و اقتدار نظام

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا اغتشاشات اخیر را نتیجه جنگ مسلحانه طراحی شده از سوی بیگانگان دانست که با هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای انتظامی خنثی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در دوره توانمند سازی حافظان قرآن کریم کارکنان فراجا با تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص) و با اشاره به اهمیت حضور در جوار حرم مطهر، فراگیری آموزه‌های قرآنی را زمینه‌ساز توفیق و برکت در زندگی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی، با تأکید بر اینکه قرآن باید مقدمه‌ای برای عروج انسان و رسیدن به سعادت باشد، خاطرنشان کرد: شرط اصلی بهره‌مندی از این توفیق، اخلاص در نیت و فعالیت برای رضای خداوند است و باید از درگاه اهل بیت علیهم السلام برای ثبات قدم در این مسیر و عاقبت‌به‌خیری مدد طلب کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تشریح دیدگاه دو بُعدی نسبت به حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: ما با دو عینک به وقایع نگاه می‌کنیم؛ عینک ظاهر که خشونت، آتش‌زدن مسجد ,قرآن و آسیب به جان مردم را نشان می‌دهد، و عینک باطن که حقیقت ماجرا را آشکار می‌کند.

وی افزود: در باطن این اغتشاشات، دشمن با طراحی گسترده و جنگ مسلحانه در بیش از هزار نقطه کشور قصد شکستن انقلاب را داشت که با هوشیاری ملت ، اقتدار نظام و مجاهدت کارکنان فراجا، این توطئه خنثی شد و دشمن نتوانست به اهداف شوم خود برسد.

وی در ادامه با مقایسه قدرت نظامی ایران با دشمنان، تصریح کرد: اگرچه آمریکا و برخی کشورها از نظر تعداد موشک، پهپاد و تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر از ما هستند، اما عامل اصلی ماندگاری و پیروزی جمهوری اسلامی در تمامی صحنه‌ها، از جنگ تحمیلی تا فتنه‌های مختلف، ایمان و وصل بودن ملت ایران به خدا و قرآن است.

حجت‌الاسلام شیرازی خاطرنشان کرد: قدرت معنوی و توکل بر خدا (یدالله فوق الایدیه) دست برتری است که دشمن از آن بی‌بهره است و همین عامل باعث شده است که در برابر هر توطئه‌ای ایستادگی کنیم.

این مقام مسئول با بیان نمونه‌هایی از ایستادگی نیروهای انتظامی و مردم در اغتشاشات اخیر، گفت: شاهد بودیم فرماندهانی که با وجود جراحات عمیق و نیاز به بستری طولانی، حاضر به ترک میدان نشدند و حتی خانمانی که با وجود خطرات جانبی، از نیروهای مجروح دفاع کردند. وی تأکید کرد: این روحیه حماسی ناشی از ایمان است که دشمن قادر به درک و تحلیل آن نیست و این اتفاقات سند عزت ملت و اقتدار پلیس است.

شیرازی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه‌های آتی و تدابیر کلان فراجا، بر پنج محور اساسی تأکید کرد:اول، لزوم تلاش جدی برای تربیت حافظان قرآن در محیط کار و خانواده جهت گسترش نور قرآن .دوم، برنامه‌ریزی برای قرآنی کردن تمامی بخش‌های انتظامی و هدف قرار دادن تربیت نیمی از نیروها به عنوان حافظ قرآن .سوم، توجه ویژه به خانواده‌ها و فرزندان نیروها تا سطح جامعه را تحت پوشش آموزش‌های دینی قرار دهند.چهارم، طراحی یک گام بلند و ویژه برای سربازان که مدیران آینده کشور هستند و باید در دوران خدمت با قرآن و معنویت انس بگیرند؛پنجم، توصیه جدی به جوانان برای استفاده بهینه از عمر و فرصت جوانی در حفظ و یادگیری قرآن، چرا که حافظه در این سن آماده‌تر است و این سرمایه معنوی می‌تواند آینده آن‌ها و کشور را تضمین کند.

کد مطلب 6725219

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