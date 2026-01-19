اغتشاشات اخیر بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با محکومیت شدید اغتشاشات اخیر،آن را بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان خارجی علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران دانست و با اشاره نقش آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوادث ضد امنیتی اخیر اظهار کرد: خسارات مادی و معنوی سنگین حوادث تروریستی اخیر بیانگر طراحی بلندمدت این فتنه از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران است.

وی با تأکید بر تمایز آشکار بین اعتراض قانونی و اغتشاش سازمان‌یافته تصریح کرد: متأسفانه آنچه شاهد بودیم، اعتراض نبود؛ بلکه عملیات برنامه‌ریزی شده با هدف تخریب اموال عمومی، ایجاد رعب و تفرقه در میان ملت ایران با نیت بی ثبات سازی کشور بود.

این مسئول با بیان این که تاریخ از این جنایت علیه مردم ایران نخواهد گذشت یادآور شد: ملت ایران با حضور حماسی خود در یوم الله ۲۲ دی ماه فتنه بزرگ بین المللی علیه کشور را خنثی کرد و آرزوهای سردمداران رسوای لیبرال دموکراسی غرب را برای نابودی انقلاب اسلامی بر باد داد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به تأثیر این ناآرامی‌ها بر فضای عمومی این استان، خاطرنشان کرد: مازندران به‌عنوان قطب اقتصادی و گردشگری، متحمل خسارات قابل توجهی در این اعتشاشات شد. کسب‌وکارهای کوچک و معیشت بسیاری از هموطنان که به گردشگری وابسته است، آسیب دید. اما آنچه مهم‌تر است، خدشه‌دار شدن امنیت و آرامش عمومی بود که با هشیاری مردم عاشورایی استان خنثی شد.

شریعتی مداخله مستقیم قدرت‌های خارجی در هدایت اغتشاشگران را محکوم کرد و افزود: اسناد و شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا و صهیونیستی از طریق حمایت مالی، هدایت رسانه‌ای و تشویق به خشونت، به دنبال تبدیل اعتراضات مدنی به آشوب و هرج‌ومرج و صربه زدن به چارچوب امنیت ملی کشورمان بودند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تقویت اقتصاد مقاومتی، بهبود معیشت، شفافیت بیشتر و تقویت وحدت ملی، راه برون رفت کشور ازفتنه و بحران ها است.

نماینده شرق مازندران با تجلیل از بصیرت مردم همیشه در صحنه کشورمان گفت: ملت ایران ثابت کرد با هوشیاری و وحدت کلمه ، هر توطئه‌ای را علیه انقلاب اسلامی خنثی می‌کند.

شریعتی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برغم توطئه‌های رنگارنگ دشمنان در پرتو عزم و اراده پولادین مردم و هدایت های داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با قدرت به راه درخشان خود در مسیر پیشرفت و اعتلای روز افزون ادامه خواهد داد.