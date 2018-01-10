به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه هفتگی اعضای این شورا، اغتشاشات اخیر را حادثه‌ای تأسف‌بار برشمرد و گفت: این حوادث با برنامه‌ریزی قبلی و با هماهنگی دشمنان خارجی و بعضی عوامل داخلی صورت گرفته است.

دبیر شورای نگهبان با مقایسه این حوادث با فتنه سال ۸۸ گفت: این فتنه، از ابتدا با توهین و هتک حرمت به مقدسات و شعارهای هنجارشکنانه مطرح شد و تا جایی پیش رفت که به اماکن مذهبی مانند مساجد و حسینیه‌ها حمله کردند و قرآن و پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زدند.

آمریکا، عربستان، اسرائیل و انگلیس به این آشوب‌ها امید بسته بودند

آیت‌الله جنتی در ادامه به اقدامات برخی شبکه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی اشاره کرد، افزود: دشمنان قسم خورده مردم ایران مانند آمریکا، عربستان، اسرائیل و انگلیس به این آشوب‌ها امید بسیار بسته بودند و به همین دلیل حمایت خود از اغتشاشگران را علناً اعلام کردند.

دبیر شورای نگهبان سپس عملکرد همه نهادهای امنیتی و از جمله بسیج و نیروی انتظامی را در برخورد با این اغتشاشات بسیار خوب توصیف کرد که باعث شد صف کسانی که تحت تأثیر احساسات در این آشوب حضور یافته بودند از صف توطئه‌گرانی که با برنامه قبلی به دنبال بر هم زدن امنیت کشور بودند جدا و توطئه دشمنان خنثی شود.

آیت‌الله جنتی همچنین به تأثیر حضور غیرتمند، با شکوه و به موقع مردم مسلمان ایران در شکست فتنه اخیر اشاره کرد و افزود: باید از مردم تقدیر شود که همواره نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خودشان می‌دانند و برای حفظ آن در صحنه حضور دارند.

وی به نقش بسیار تأثیرگذار مقام معظم رهبری در خنثی شدن این توطئه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند هم تذکرات کامل را به مسئولان دادند، هم به بصیرت افزایی در سطح جامعه پرداختند و هم از موضع اقتدار، دشمن را تهدید کردند.

لزوم جداسازی فریب‌خوردگان از آشوب‌آفرینان

آیت‌الله جنتی در ادامه ضمن اشاره به لزوم جدا کردن افراد فریب‌خورده که از روی احساسات در آشوب‌ها بوده‌اند از افرادی که با برنامه‌ریزی و هدایت‌شده بر علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده‌اند، از قوه قضائیه خواست که هرچه سریع‌تر به وظایف خود در محکوم کردن بانیان جدی این اغتشاشات عمل کند تا دشمنان ملت ایران بدانند هر توطئه‌ای علیه نظام اسلامی دارای عواقب سنگینی است.

وی تصریح کرد: در همین زمینه رسانه‌ها نیز به‌منظور پیشگیری از وقوع این اتفاقات ناگوار، ویژگی‌های این فتنه را برای مردم تشریح کنند.

مسئولان در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم، از هیچ تلاشی دریغ نکنند

دبیر شورای نگهبان در خاتمه گفت: من به نمایندگی از اعضای شورای نگهبان از مقام معظم رهبری به دلیل هدایت‌های روشنگرانه و از مردم مسلمان ایران به دلیل حضور مؤمنانه در صحنه برای خنثی کردن توطئه دشمنان تشکر می‌کنم و از مسئولان می‌خواهم در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم، از هیچ تلاشی دریغ نکنند.