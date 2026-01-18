  1. استانها
  2. فارس
۲۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

نام‌نویسی ۴۱۶۱ داوطلب در انتخابات شورای‌های شهر استان فارس

نام‌نویسی ۴۱۶۱ داوطلب در انتخابات شورای‌های شهر استان فارس

شیراز-دبیر ستاد انتخابات فارس گفت: با پایان یافتن نام‌نویسی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مجموع ۴۱۶۱ داوطلب نامزد این انتخابات در ۱۲۶ شهر استان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی گفت: با پایان یافتن نام‌نویسی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مجموع ۴۱۶۱ داوطلب نامزد این انتخابات در ۱۲۶ شهر استان شدند.

وی ادامه داد: فرآیند بررسی پرونده داوطلبان در حال انجام است.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با بیان اینکه در این دوره شاهد افرایش ۳۰ درصدی داوطلبان بودیم،افزود: از ۴ هزار و ۱۶۱ داوطلب هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان، ۵۹۱ نفر معادل ۱۴ درصد از بانوان و سه هزار و ۵۳۰ نفر معادل ۸۶ درصد از آقایان هستند.

علوی گفت: از این تعداد ۴۰ نفر دارای مدرک زیردیپلم، ۷۸ نفر مدرک دیپلم، ۲۶۸ نفر مدرک فوق دیپلم، ۲ هزار و ۱۴۹ نفر مدرک کارشناسی، یک هزار و ۳۰۳ نفر مدرک کارشناسی ارشد، ۱۷۱ نفر مدرک دکتری و ۱۱۲ نفر مدرک حوزوری داشتند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس تصریح کرد: بیشترین جمعیت سنی داوطلبان بین ۴۰ تا ۴۵ سال بود که ۹۰۳ نفر در این رده سنی قرار داشتند.

کد مطلب 6724514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه