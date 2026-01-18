به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی گفت: با پایان یافتن نام‌نویسی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مجموع ۴۱۶۱ داوطلب نامزد این انتخابات در ۱۲۶ شهر استان شدند.

وی ادامه داد: فرآیند بررسی پرونده داوطلبان در حال انجام است.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با بیان اینکه در این دوره شاهد افرایش ۳۰ درصدی داوطلبان بودیم،افزود: از ۴ هزار و ۱۶۱ داوطلب هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان، ۵۹۱ نفر معادل ۱۴ درصد از بانوان و سه هزار و ۵۳۰ نفر معادل ۸۶ درصد از آقایان هستند.

علوی گفت: از این تعداد ۴۰ نفر دارای مدرک زیردیپلم، ۷۸ نفر مدرک دیپلم، ۲۶۸ نفر مدرک فوق دیپلم، ۲ هزار و ۱۴۹ نفر مدرک کارشناسی، یک هزار و ۳۰۳ نفر مدرک کارشناسی ارشد، ۱۷۱ نفر مدرک دکتری و ۱۱۲ نفر مدرک حوزوری داشتند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس تصریح کرد: بیشترین جمعیت سنی داوطلبان بین ۴۰ تا ۴۵ سال بود که ۹۰۳ نفر در این رده سنی قرار داشتند.