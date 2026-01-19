دیدارهای استراتژیک استاندار برای توسعه صنعتی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در دیدار بهرام سرمست و مصطفی فیض اردکانی مدیرعامل شرکت ملی مس، آخرین وضعیت پروژه‌های صنعت مس آذربایجان بررسی و بر انتقال سریع حساب‌ها و تشکیل شرکت مس آذربایجان (شمسا) تاکید شد.

در دیدار جداگانه‌ای، بهرام سرمست و مسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه و گسترش معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، روند توسعه طرح‌های معدنی استان آذربایجان شرقی بررسی کردند.

همچنین در دیدار دیگری با فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ضرورت و گام‌های عملیاتی نوسازی ماشین‌سازی تبریز بررسی و بر اقدامات لازم برای اجرایی‌سازی مصوبات سفر وزیر صمت به تبریز تاکید شد.